Toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus muuttaa asiakkaiden roolia, lisää yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden painoarvoa sekä asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös palvelujen järjestäjille eli maakunnille.

Huolimatta tästä tulevasta muutoksesta, sote-palveluja järjestävät organisaatiot kohtaavat jo nyt ajoittain haasteita yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Paras mahdollinen tapa yhteistyölle ei ole aina helposti löydettävissä.

Sote-palvelujen integraation jo toteuttaneet alueet kuten Keski-Pohjanmaa, järjestävät kaikki sote-palvelut koko maakuntaan yhdestä organisaatiosta.

Tämä tarkoittaa myös, että hankintatoiminta on usein keskitettyä. Kilpailutettavana on monipuolinen kirjo tavara-, palvelu- ja urakkahankintoja. Hankintatoimen arjen täyttääkin vuosittaisten hankintakokonaisuuksien toteuttamisen perustyö.

Laite- ja tarvikehankinnat ovat monesti toiminnan kannalta välttämättömiä eli ne on toteutettava. Jos tuotteen tarjoajamarkkina on kansallisesti tai kansainvälisesti rajoittunut, voi tällä olla epäterveitä vaikutuksia kilpailutilanteisiin ja hinnoitteluun. Näin ei aina ole. Joskus käy kuitenkin niin, että rajoittuneesta markkinatilanteesta johtuen on tehtävä esimerkiksi suorahankinta ja silloin taloudellinen lopputulos ei välttämättä ole paras mahdollinen.

"Hankinnoissa korostuu jatkossa juridiikan lisäksi kaupallinen osaaminen ja esimerkiksi markkinakartoituksia sekä muita markkina-analyysejä on syytä tehdä nykyistä enemmän."

Laite- ja tarvikehankintoja toteutetaan usein myös alueellisten tai valtakunnallisten hankintarenkaiden toimesta. Näillä todella suurilla hankintavolyymeilla on tarjouskilpailuissa saatava laadullisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja aikaiseksi. Edellä todetusta johtuen hankinnoissa korostuu jatkossa juridiikan lisäksi kaupallinen osaaminen ja esimerkiksi markkinakartoituksia sekä muita markkina-analyysejä on syytä tehdä nykyistä enemmän.

Sote-integraation myötä hankitaan myös monenlaisia palveluja, kuten lääkäripalvelut. On tilanteita, joissa toimintayksikkö on jopa riippuvainen hankittavasta lääkäripalvelusta eli se ei selviä omista tehtävistään ilman palvelun ostoa.

Lääkäripalvelujen markkinat ovat pirstoutuneet yhden henkilön yrityksistä monikansallisiin suuryrityksiin. Tämä aiheuttaa hankintojen näkökulmasta ajoittain toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Esimerkiksi kotihoitoon kehitetyt lääkäripalvelujen innovaatiot ovat työläitä kilpailuttaa, koska tarjoajien palvelukonseptit poikkeavat toisistaan. Innovatiivisia ratkaisuja on kuitenkin etsittävä ja niitä etsitään.

Edellä todetut tilanteet ovat arkipäivää jo tällä hetkellä sote-organisaatioissa. Jos valinnanvapaus toteutuu suunnitellusti, yksityisen ja kolmannen sektorin markkinoihin ja niiden kehitykseen liittyvät kysymykset tulevat korostumaan maakunnissa nykytilanteeseen nähden moninkertaisesti. Siksi jatkossa tarvitaan vahvaa kehittämisotetta sekä valtakunnan että maakuntien tasolla suhteessa taloudelliseen yhteistyöhön yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Antti Tieva

hankintajohtaja, TkT, OTM

hankinta- ja logistiikkapalvelut

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite

