Työskentelen työyhteisössä, jossa on paljon 50 vuoden molemmin puolin olevia naisia. Valitettavan usein työpäivät täyttyvät toisten ihmisten arvostelusta ja yleisestä valittamisesta. Epäkohtia löydetään työstä, asiakkaista, esimiehistä ja vallitsevista olosuhteista.

Hyviä puolia ei ole, tai kukaan ei pidä niitä ainakaan mainitsemisen arvoisina.

Työskentely tällaisessa yhteisössä on raskasta. Alavireisyys ja paha mieli tarttuvat.

Keski-iän ylittämisessä on paljon hyviä puolia: ruuhkavuodet on ohitettu, lapset ovat usein jo omillaan ja talovelkakin maksettu. On aikaa harrastaa ja liikkua.

Valitettavan usein vaikuttaa siltä, että tyytymättömyyden taustalla onkin oma parisuhde. Makuuhuoneen puolella on hiljaista.

Varmasti monen viisikymppisen elämänlaatu paranisi ja töissäkin nähtäisiin valoisia puolia, jos omasta parisuhteesta ja seksielämästä viitsittäisiin pitää parempaa huolta. Läheisyys ja seksuaalisuus ovat ihmiselämän tärkeimpiä voimavaroja.

On selvää, että kun yhteistä taivalta on takana vuosikymmeniä, tie ei aina ole ollut tasainen. Toisen huonot puolet ärsyttävät, vaikka omassa itsessä niitä on varmasti yhtä paljon.

Anteeksiantavaa mieltä tarvitaan. Vaikka aina ei huvittaisi, puolisolle kyllä kannattaa antaa myönteistä huomioita päivittäin. Lisäksi tarvitaan seksiä, sillä se on suhteen liima. Tutkimuksinkin on todistettu, että orgasmilla on terveydelle monia myönteisiä vaikutuksia.

Oman puolisoni kanssa täytämme pian 50 vuotta. Osoitamme toisillemme rakkautta päivittäin ja seksiä harrastamme useita kertoja viikossa. Elämässä on ollut vastoinkäymisiä, mutta uskon, että yksi avaintekijä niistä selviämiseen on ollut juuri läheisyys, välittäminen ja huolenpito toisen tarpeista.

"Puolisosta huolehtiminen on myös ympäristöteko: hyvästä parisuhteesta lähtee työpaikallekin hyväntuulisempi ihminen."

Vaihdevuoden tuovat naisen elämään toki omat haasteensa. Ei kuitenkaan kannata ujostella hakea apua myös niihin vaivoihin.

Toimiva seksi kantaa ihmistä läpi elämän. Jos seksi jossain vaiheessa loppuu toisen puolison sairastumisen vuoksi, rakkautta on syytä kuitenkin osoittaa kauniilla sanoilla ja läheisyydellä. Puoliso on halunnut jakaa elämänsä, siis kaikkensa, sinun kanssani, hän ansaitsee huolenpitosi.

Puolisosta huolehtiminen on myös ympäristöteko: hyvästä parisuhteesta lähtee työpaikallekin hyväntuulisempi ihminen.

Pian 50-vuotias

