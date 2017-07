UPM-Kymmene hakee Oulun kaupungilta purkulupaa Martinniemen Laitakarin saha-alueen voimalaitokselle ja piipulle. Piippu on merkittävä maamerkki niin kulttuuri- kuin paikallishistoriallisesti, mutta myös merenkulullisesti, eikä sitä tule purkaa.

Moni kaupunki ja yritys on arvostanut kulttuuriperinnettä ja näin sahojen piippuja ja vanhoja rakennuksia on saatu säilytettyä. Laitakarin piipusta on taisteltu jo vuosia ja sille on haettu suojelua oikeudessa asti, mutta yritys on sen valitettavasti voittanut.

Me martinniemeläiset olemme todella pettyneitä, että yritys ei arvosta kulttuuri- ja paikallishistoriaa. Rahasta hellä tuskin on kiinni. Toivommekin, että yritys ymmärtää piipun merkityksen alueemme historian sekä merenkulun kannalta ja peruu piipun purkamisaikomuksensa.

Piipun kunnosta ollaan montaa mieltä. Uskon, että suhteellisen pienellä rahalla (suurelle toimijalle!) piippu saataisiin sellaiseen kuntoon, että se voisi jäädä meille martinniemeläisille, merenkulkijoille ja kaikille muillekin maamerkiksi ja palaseksi alueemme rikasta sahaushistoriaa. Onko UPM-Kymmene miettinyt mahdollista toimijaa tai yhteistyökumppania piipun kunnostamiseksi?

Mikäli alueelle tulee uutta yritystoimintaa tai vaikka asutusta, sillä nykyään niin halutulla merimaisemalla, ei kunnostettu ja rajattu piippu ja sen lähialue ole esteenä. Tilaa yritystoiminnalle ja rakentamiselle kyllä löytyy, jos halua on.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta käsitellee purkupäätöstä elo-syyskuussa. Toivon, että rakennusvalvonta ei myönnä lupaa piipun purkamiseksi, vaan se esittää, että UPM-Kymmene säilyttäisi piipun.

Martinniemi ja sen värikäs historia on nykyisin myös osa Oulun historiaa! Välillä tahtoo olla, että Oulu unohtaa, että elämää on ollut, on nyt ja toivottavasti tulevaisuudessakin Oulun pohjoispuolellakin.

Kaarina Torro

valtuutettu, yhdyslautakunnan jäsen (sd.), Martinniemi

