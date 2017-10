Jääli-Koitelin yksityistien läpikulkuliikenteen katkaiseminen puomilla on aiheuttanut hämmennystä tiekunnan osakkaiden ulkopuolisissa käyttäjissä.

Kyseinen tie on kuusi kilometriä pitkä yksityistielain mukainen tie, jonka kunnossapidosta ja käytöstä päättävät tien vaikutuspiiriin kuuluvien kiinteistöjen omistajat; tiekunta ja osakkaiden valitsema hoitokunta.

Aikaisemmin Kiimingin kunta vastasi alueensa yksityisteiden kunnossapito- ja aurauskustannuksista sataprosenttisesti. Nykyisen Oulun yksityisteiden kunnossapito on tien osakkaiden vastuulla.

Tiekunta vastaa kaikista kunnossapitotoimenpiteistä ja -kustannuksista, mukaan lukien myös pölynsidontasuolauksen sekä talviaikaisen liukkaudentorjunnan ja polanteen poiston. Kaupunki on antanut avustusta ainoastaan vähäiseen kunnossapitoon ja auraukseen. Auraus on ollut puutteellista, minkä seurauksena tiekunnalle on tullut ylimääräistä kustannusta polanteen poistosta, tien huonosta talvikunnosta puhumattakaan.

Tienpidon kustannukset kerätään tiekunnan osakkailta kiinteistötyypin ja tien käyttöpituuden perusteella. Viimeisimmässä tiemaksussa asuinkiinteistöjen vuosimaksu vaihteli 100–800 euroa.

Tähän kun lisätään vielä alati nouseva kiinteistövero, jolle asukkaat eivät saa juurikaan vastinetta, nousevat kiinteistökohtaiset kustannukset kohtuuttomiksi.

Jääli–Koitelin yksityistien käyttäjistä on silmämääräisesti arvioiden vähintään 90 prosenttia ollut tiekunnan ulkopuolista läpikulkuliikennettä, mikä on aiheuttanut suurimman osan kunnossapitotarpeesta. Koko yksityistien matkalla on 40 ja 50 kilometrin nopeusrajoitus, jota läpikulkuliikenne ei noudata. Käytännössä ajonopeus on rajoituksiin nähden jopa kaksinkertainen.

"Tiekunnan osakkaat luovuttaisivat mielellään tien vapaasti kuljettavaksi yhteiskunnan kustantamaksi yleiseksi tieksi."

Runsas liikenne ja suuri nopeus ovat olleet pahimmat tien kunnossapitotarpeeseen ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Tien varressa asuvien perheiden lapsille suuret nopeudet ovat turvallisuusriski, myös ulosajoja on sattunut silloin tällöin.

Edellä kuvatuilla perusteilla tiekunta on joutunut pohtimaan keinoja kunnossapitokustannusten alentamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Maaliskuussa 2017 pidetyssä tiekunnan kokouksessa päätettiin läpikulkuliikenne katkaista kelirikkokaudeksi tien puoliväliin asennettavalla puomilla. Kokemukset osoittautuivat niin hyviksi, että heinäkuussa pidetyssä ylimääräisessä tiekunnan kokouksessa puomi päätettiin asentaa pysyväksi. Puomi ei estä liikennöintiä tiellä muuten kuin läpikulun osalta.

Nyt syksyllä vaikutukset näkyvät selvästi. Liikenne on rauhoittunut ja sateisesta kesästä huolimatta esimerkiksi koko sulan maan kausi päästään yhdellä lanauskerralla kun aikaisempina vuosina on tarvittu korjaussorastusta ja jopa kolme lanauskertaa.

Tienpitokustannusten alentamiseksi osakkaat tekevät pienempiä kunnossapitotöitä ja aurausviittojen asennusta talkootyönä.

Puomilla kääntymässä käyneiltä läpikulun yrittäjiltä on tullut kommentteja tien katkaisun huonosta merkitsemisestä, vaikka yksityistien molemmissa päissä on asianmukaiset yksityistiestä ja puomista kertovat liikennemerkit. Jäälin puoleisessa päässä liikennemerkit eivät ole Kuusamontien varressa vaan Heikkisentien risteyksessä, josta Jääli-Koitelin yksityistie alkaa.

Toivomme kulkijoilta ymmärrystä läpikulun katkaisemiselle. Tiekunnan osakkaat luovuttaisivat mielellään tien vapaasti kuljettavaksi yhteiskunnan kustantamaksi yleiseksi tieksi. Tällöin tienvarren asukkaatkin saisivat kiinteistöveroilleen vastinetta.

Eero Tikkala

puheenjohtaja

Tenho Jaakola

Eero Heikkala

Jääli-Koitelin yksityistien hoitokunta

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.