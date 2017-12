Eläkeläisten leikatusta indeksistä on puhuttu vuosikausia. Kansalaisaloitekin tulee käsittelyyn kohta. Se tosiasia on selvä, että ostovoimamme on alentunut huomattavasti, koska indeksikorjaus ei ole riittänyt kattamaan kohonneita elinkustannuksia. Tämä tiedetään ja siitä ei kannata sen enempää pitää ääntä. On löydettävä toinen tie asioiden korjaamiseen. Sille tielle on helppo astua.

Meitä eläkkeensaajia on 1,4 miljoonaa. Me edustamme 32 prosenttia äänioikeutetuista. Jos vain 65 prosenttia kansalaisista suorittaa äänestysvelvollisuutensa ja jos käytämme aktiivisesti oikeuttamme, voimme saada jopa 84 kansanedustajaa hoitamaan asioitamme eduskunnassa.

Meidän on löydettävä oikeat henkilöt. On unohdettava äidinmaidossa tullut puolueuskollisuus, jos sieltä ei löydy tarpeeksi ymmärrystä meidän asioiden hoitamiseen. Nyt vain sana kiertämään. Se ei maksa mitään ja tehoaa.

"Onhan meillä jo ennestään puolueita tarpeeksi. Sieltä on vain löydettävä oikeat henkilöt hoitamaan asioitamme."

Eläkerahastot ovat paisuneet jo lähes 200 miljardiin ja kasvavat sijoituksien ansiosta lähes 20 miljardia vuodessa. Rahastojen hoito on ulkoistettu. Eläkeläisjärjestöillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta puuttua tai valvoa niitä. Varojen vähentyminen tai loppuminen tuntuu lähes käsittämättömältä puheelta. Vai onko rahastojen käytölle jo valmis suunnitelma. Ainakaan meille eläkeläisille sieltä ole vielä tippunut latin latia.

Olin itse aikoinani puuhaamassa eläkeläisten puoluetta, mutta se osoittautui täysin mahdottomaksi jo yksin rahoituksen takia ja aktiviteetin puutteesta. Onhan meillä jo ennestään puolueita tarpeeksi. Sieltä on vain löydettävä oikeat henkilöt hoitamaan asioitamme.

Nuorelle ikäluokalle on hyvin voimakkaasti iskostunut sellainen käsitys, että me eläkkeensaajat olemme yhteiskunnalle jonkinlainen rasite, joita heidän pitää rahoittaa ja hoitaa. Olemme varmaan eläkkeemme itse maksaneet ja tämän hyvinvointivaltion työllämme nostaneet pystyyn. Toivomme vain, ettei sitä tuhottaisi.

Matti Luopajärvi

Oulu

