Suomen hallitus teki viime viikolla kompromissin soten valinnanvapaudesta ja palvelusetelien käytöstä.

OYSin kardiologien ja kirurgien sisäiset ristiriidat nostivat pintaan lääkärikunnan oman ja ammattikuntansa edut ja asetti kyseenalaiseksi potilaiden parhaan hoidon ja turvallisuuden (Kaleva 22.10.). Samalla siinä on esimerkki yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vapaan valinnan uhkista.

Sote-uudistuksen tarkoituksena on poistaa perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon raja-aita. Potilaan – myös vanhuksen, eläkeläisen, työttömän, vaikeasti sairaan – tulee saada paras mahdollinen hoito katkeamattomana hoitoketjuna varallisuudesta riippumatta.

Tämä ei nykyisin toteudu, koska julkisten terveyskeskusten kautta ei ole useinkaan mahdollisuus päästä erikoissairaanhoitoon. Näin kävi minullekin. Kahtena vuotena minutkin vietiin ambulanssilla OYSin päivystykseen, mutta aina palautettiin hoitoa saamattomana kotiin.

Kun sydänvaivat jatkuivat, menin Mehiläisen kardiologin vastaanotolle. Hän tutki ja lupasi varjoainekuvauksen kahden viikon sisällä. Näin tapahtui ja sain hoidon OYSissa.

Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon päivystykset ja tarvittava osaaminen tulee jatkossa saada toimivaksi.

Asiantuntevat lääkäripalvelut ovat välttämättömiä päivystyksessä ja julkisella puolella eli tilaajapuolella. Julkisen puolen tulee ratkaista onko palvelusetelien käyttö välttämätön sekä talouden että kokonaishoidon kannalta. Erityisesti erikoissairaanhoidon päivystyksessä tulee olla asiantuntevat lääkärit, jotka pystyvät arvioimaan potilaan hoidontarpeen sekä arvioimaan ja tekemään päätöksen hoitoketjusta.

On todellinen uhka, että mikäli palvelusetelien rajaton käyttö yksityisiin lääkäripalveluihin toteutuu, ei päivystykseen saada lääkäreitä. Vaikka lääkärien määrä on kymmenen vuoden aikana lisääntynyt 24 prosenttia, perusterveydenhoidon lääkäritilanne on heikentynyt ja palvelu ei toimi.

Lääkärikunta lienee ainoa ammattikunta, mikä saa toimia samanaikaisesti sekä yksityisellä että julkisella puolella. Lääkäri voi yksityisen puolen vastaanotolla määrätä toimenpiteet tehtäväksi julkisella puolella omana työnä.

Ihmettelen OYSin kardiologin Timo Mäkikallion hyllyttämistä. Ristiriitaan tarvitaan yleensä kaksi osapuolta. Kuka on kirurgien vastapuoli?

Minulla on pari omakohtaista sydämen pallolaajennukseen ja leikkaukseen liittyvää kokemusta. Mäkikallion asiantuntemuksen perusteella hoidot ovat järjestyneet. Mäkikallion potilaan parasta ajatteleva toiminta ansaitsee kiitoksen. Toivon, että OYSin työilmapiiri korjaantuu, eikä syyllistetä vain toista osapuolta.

OYSin lääkäreiden ristiriidat sekä lääkärikunnan omat ja ammattikuntansa etujen ajaminen eivät ansaitse vapaata sote-palvelujen valinnanmahdollisuutta palveluseteleitä käyttäen.

Timo Heikkilä

insinööri

kaupunginvaltuutettu 2004–2012 (kesk.)

Oulu

