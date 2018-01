Omakanta on Kelan noin kymmenen vuotta sitten aloittama järjestelmä, josta terveydenhoidon ja sosiaalitoimen henkilöstö löytää potilastiedot sekä yksityiset ihmiset löytävät omat tietonsa. Sinne voi lisätä elinluovutustahtonsa ja hoitotahtonsa.

Sivusto on selkeästi jäsennelty ja hyvin helposti pankkitunnuksin löydettävissä. Helpommin käytettävää sivustoa en ole kohdannut.

Mitä tapahtui muutama viikko sitten tositilanteessa, kun ikäihminen joutui puolitajuttomana potilaskuljetuksessa maaseudulta seutukunnan sairaalaan. Tietenkään hänellä ei ollut mukanaan reseptejä ja muita tietoja sairauksistaan. Onneksi oli Omakanta. Sieltä löytyi potilaan lääkereseptit ja sairauskertomukset, vain yksi kuudesta puuttui. Puuttuva oli magneettitutkimus ja sen asiantuntijalausunto.

Noin vuosi sitten oli Kalevan yleisönosastolla kirjoitus, jossa todettiin, että potilaan lähiomaisen oli autolla haettava Raahesta Ouluun sairauskertomus. Ylen television paikallisuutisissa esiintyivät vasta sekä Kajaanin että Raahen sairaaloiden ylilääkärit. Molemmat julkisesti suosittelivat koko terveydenhoitoa käyttämään Omakantaa.

Yllä olleen esimerkin valossa näyttää, että terveydenhoidon henkilöstö on alkanut käyttää Omakantaa. Toisaalta on lääkäreitä, joiden mielestä Omakanta on hankala ja kankea käyttää. On aina joitakin, joiden mielestä uusi on hankalaa.

Olisiko niin, että joissakin organisaatiossa ei osata luopua entisestä ja on jopa täytettävä uutta ja vanhaa samalla kertaa. Jonkun on määrättävä, miten toimitaan. Olisi huolehdittava, että koko terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunta osaisi käyttää Omakantaa.

"Kelan suurimpana maksajana on oltava mukana ja tarvittaessa määrättävä Omakannan käytöstä myös maakuntahallinnossa."

Vasta Kalevassa oli Sotedigi Oy:n hallituksen puheenjohtajan Hannu Leskisen haastattelu. Potilaan eli asiakkaan asema järjestelmän valinnassa jäi haastattelussa vaille pohdintaa.

Todella kummalta vaikutti, että valittavana oli kaksi muuta järjestelmää Omakannan lisäksi. Vielä ihmetytti kannanotto, että otetaanko Kelaa lainkaan Sotedigi Oy:n mukaan. Kelan suurimpana maksajana on oltava mukana ja tarvittaessa määrättävä Omakannan käytöstä myös maakuntahallinnossa. Kymmenen vuoden hyvä työ ei saa mennä hukkaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan laki velvoittaa terveydenhuoltoa tallentamaan potilastiedot kansalliseen, keskitettyyn potilastiedon arkistoon, ja lain perusteella kansalaisen tulee voida nähdä arkistoon tallennetut potilastietonsa Omakanta-palvelun kautta. Jos hoitokäyntien potilastietoja ei tule näkyviin Omakantaan, tulee aina olla yhteydessä siihen yksikköön, josta kirjauksia puuttuu.

Kunkin terveydenhuollon organisaation johdon vastuulla on, että organisaation potilastietojen kirjaukset ja tallennukset hoidetaan ohjeiden mukaisesti.

Mikä mättää, ettei valmis Omakanta kelpaa tämän järjestelmän käyttöön. Jos taas aloitetaan kehittämishommat alusta, menee varmasti pitkään ennen kuin mitään tapahtuu. Virossa on ollut valmista jo vuosia!

Martti Suorsa

Oulu

