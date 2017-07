UPM on jakanut tehokkaasti tietoa, jonka mukaan Martinniemen piippu on pakko purkaa sen huonon kunnon takia. Yhtiön korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamat tiedot piipun mahdollisista remonttikuluista vaikuttavat hatusta vetäistyiltä. Totuushan on, ettei piipun kunnosta ole tehty perusteellista tutkimusta.

Mielestäni ennen piipun kaatamista sen kunnosta tulee järjestää puolueeton ja perusteellinen katselmus. Jos piippu kaadetaan, pystyyn sitä ei mikään voima tai voivottelu enää nosta.

Piipusta hiljattain otetuista lennokkikuvista käy ilmi, että jopa piipunsuu, jota on epäilty rapistuneeksi, on varsin hyvän näköisessä tai ainakin kohtuullisessa kunnossa.

Piippu tulisi säilyttää muistomerkkinä ja kunnianosoituksena niille sukupolville, jotka työskentelivät menneinä vuosikymmeninä Martinniemen sahalla ja satamassa.

Puunjalostusteollisuutta Martinniemessä on ollut vuodesta 1905, jolloin Granfeltin saha aloitti toimintansa. Vuosien mittaan suursahaksi kasvanut yritys vaihtoi useaan kertaan nimeään ja omistajaansa.

Sahan yhteydessä toimivat paperimassaa valmistanut puuhiomo (1926–1964) ja talotehdas (1940–1960). Enimmillään tehtaat tarjosivat työtä 1 200 ihmiselle. Rauma-Repolan Martinniemen tehtaiden nimellä toiminut tuotantolaitos sahasi viimeiset lankkunsa Vapo Oy:n omistuksessa marraskuussa 1988.

"UPM:lle, yhdelle maailman suurimmista puunjalostusfirmoista, piipun pystyssä pitäminen on pieni asia."

Vilkkaimpina aikoina 1960-luvun alkupuolella kylän edustan redillä lastasi Rauma-Repolan ja Santaholma Oy:n puunjalostustuotteita ulkomaille vietäväksi jopa parisataa laivaa kesässä.

Pyöreän puutavaran ulosvientiä Martinniemestä oli vuodesta 1890. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen historiassa kerrotaan, että rediltä vietiin jo 1780-luvulla tervaa ja ruokatavaraa Tukholmaan.

Vanha Martinniemi oli vilkas ja kansainvälinen teollisuustaajama. Kyllä sen uurastajat ansaitsevat muistomerkin. UPM:lle, yhdelle maailman suurimmista puunjalostusfirmoista, piipun pystyssä pitäminen on pieni asia. Oikeastaan sen pitäisi olla sille kunnia-asia.

Joni Skiftesvik

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.