Oulun eläinmuseon dioraama on Oulun tärkein taideteos. Dioraama on isäni Heikki Kangasperkon luoma multimediataideteos; se on kokonaisuus, jossa maalaukset, kolmiulotteinen ympäristö ja eläimet muodostavat teoksen.

Dioraama on moniulotteinen niin fyysisesti kuin henkisesti. Se kertoo tarinan Suomesta ja Suomen luonnosta. Se on myös täynnä yksityiskohtia ja samalla hyvin tarkkaan harkittu kokonaisuus, jonka luomiseen meni yli neljä vuotta.

Oulun yliopiston eläinmuseon dioraama on 57 metriä pitkä teos, jossa katsoja kulkee Suomen läpi Jäämereltä Hankoniemelle.

Dioraama on multimediataideteos, joka on rakennettu pysyvään tilaan. Sen siirtäminen osittain tai kokonaan tuhoaisi sen.

Ainoa tapa kunnioittaa dioraamaa itsenäisenä, kokonaisena tiede- ja taideteoksena on sen säilyttäminen kolmiulotteisena, maalauksineen, kivineen, eläimineen ja kasvillisuuksineen.

Dioraaman pilkkominen olisi sen tuhoamista. Se olisi sama asia kuin ilveksen tassun irrottaminen Särestöniemen Ilvestaulusta. Tai yhden osan poistaminen Akseli Gallen-Kallelan Aino-triptyykista. Tai niiden tuhoaminen kokonaan.

Heikki Kangasperkolla on dioraaman tekijänoikeudet, eikä hän hyväksy dioraamaan kajoamista.

Oulun yliopiston johto ei näytä ymmärtävän eläinmuseon ja dioraaman arvoa. Oulun yliopisto teki päätöksen eläinmuseon lopettamisesta yli kaksi vuotta sitten. Sinä aikana sille ei ole löytynyt uusia tiloja. Järkevää vaihtoehtoa ei ole esitetty.

Oulun kaupungin museokeskushanke etenee huonosti, ja on vaikea uskoa, että siihen löytyy varoja. Vaikka tila löytyisi, dioraamaan siirto on mahdotonta.

Dioraaman digitaalikuvaus on tehty, mutta se ei ole valmis. Digitointi on tekniikka, joka menee niin nopeasti eteenpäin, että aineisto vanhentuu muutamassa vuodessa. Kuva on aivan eri asia kuin teos.

Ihmisiä kiinnostavat eläimet – eläimet ovat muun muassa Facebookin suosituimpia aiheita. Mutta aivan erityisesti dioraama edustaa pohjoista ainutlaatuisuutta. Sen henkinen ja rahallinen arvo on korvaamaton.

Dioraama ja eläinmuseo ovat tarkoitetut ensisijaisesti opetus- ja tutkimuskäyttöön, mutta ne ovat myös erittäin suosittu turistikohde vaatimattomasta mainonnasta huolimatta.

Oulussa ei ymmärretä omia vahvuuksia ja erityisyyksiä, joita dioraama ehdottomasti edustaa esimerkiksi kiinalaisille ja japanilaisille turisteille.

Tässä on ehkä kyse pienen paikkakunnan huonommuuskompleksista ja sokeudesta niille asioille, jotka ovat alueen ainutlaatuisuuksia. Oulun eläinmuseon dioraama on Oulun tärkein taideteos. Saako yliopisto tuhota miljoonien arvoisen teoksen – teoksen, joka kuuluu kaikille oululaisille?

Ritva Kangasperko

Global Marketing Manager

Philadelphia, USA

