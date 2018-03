Ratapihan poliisi- ja oikeustalon kohtalosta on käyty vilkasta keskustelua. Viimeksi oikeuden virastopäälliköt ilmoittivat (Kaleva 1.3.), etteivät he halua jatkaa töitä talossa, jota on alettu peruskorjata heidän käyttöönsä.

Mielestäni talon ulkomuoto pitäisi suojella nykyistä tiukemmin, koska se on rakennusajankohtansa merkittävin julkinen monumentaalirakennus Oulussa. Asia on osin oivallettu Ratapihan uusissa rakentamissuunnitelmissa, joissa talo on merkitty säilytettäväksi.

"Yhdessä Oulu-hallin ja Raksilan uimahallin kanssa talo muodostaa Kainuuntien varteen arkkitehti Risto Harjun suunnittelemien monumentaalirakennusten sarjan."

Rakennusta lähdettiin suunnittelemaan 1980-luvun alussa korkein standardein. Arkkitehtikilpailun voitti Arkkitehtuuritoimisto Risto Harju.

Rakennusmassojen jäsentely ja julkisivumateriaalien käyttö on vaikuttavaa. Ohikulkevasta junasta päin katsoen talo tuo mieleen liikkuvat junanvaunut, mikä muistuttaa alueen historiasta VR:n varikkopihana.

Julkisivu korostaa poliisin ja oikeuden virallista valtaa mutta myös leikittelee sillä: metalliset yksityiskohdat tuovat mieleen virkamerkit tai käsiraudat.

Talo on osa arvokasta rakennettua ympäristöä, joka syntyi Raksilaan kaupungistumisen ja modernisaation myötä 1970- ja 1980-luvuilla. Yhdessä Oulu-hallin ja Raksilan uimahallin kanssa talo muodostaa Kainuuntien varteen arkkitehti Risto Harjun suunnittelemien monumentaalirakennusten sarjan.

Poliisi- ja oikeustalon suojelu on tärkeää, koska tällä hetkellä 1960–90-lukujen rakennuskantaa revitään alas suruttomasti ilman kokonaisharkintaa. Kaupunki ei ole tehnyt riittävää arviota Kainuuntien varren rakennusperinnöstä, vaikka se on myllertämässä koko aluetta, laajentamassa Oulu-hallia ja purkamassa marketteja.

Jos rakennusperinnön historiallinen kerroksellisuus hävitetään, syntyy tylsää ja homogeenista uudisrakentamista. Kaikkea ei toki pidä eikä tarvitse suojella kokonaisuudessaan. Sen sijaan voitaisiin säilyttää enemmän muistumia ja osia vanhasta, kuten nyt poliisi- ja oikeustalon ulkonäkö.

Jarkko Lauri

kriitikko ja kirjallisuudentutkija

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.