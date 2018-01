Sanoisin, että olipa Halosella ja Kettusella negatiivinen ja provosoiva poliittinen kannanotto. Tosiasia on, että Oulun vesivoimalaitos on upea ja hyödyllinen taidonnäyte vesirakentamisesta. Voimalaitos on antanut ja antaa meille edelleen turvallista ja puhdasta energiaa merkittävässä määrin. Vesivoimalaitos suojelee lisäksi rantoja ja rannoilla olevia asuintaloja voimakkailta tulvatuhoilta, joita vapaasti virtaavissa joissa väistämättä esiintyy. Vesivoimasta ei tule sivutuotteena vaarallisia jätteitä, joita esimerkiksi ydinvoimalasta tulee. Maailmanperintölistalle on aiemmin lisätty kohteita, jotka ovat luovalla ratkaisulla edistäneet ihmisen hyvinvointia tai ovat muuten merkittäviä. Oulun vesivoimalaitos on kiistämättä lisännyt kaikkea tätä. Oulujoki on nyt kaunis turvallinen joki ja siitä nauttivat kesäisin kalastajat, veneilijät ja uimarit. Talvella monet käyvät hiihtämässä jäällä ja osa jopa uskaltautuu avantouinnille. Nuorena ihmisenä haluan, että tulevat lapseni ja heidän jälkeensä tulevat sukupolvet saavat olla hyvillä mielin uusiutuvien energiaratkaisujen suhteen. Sellaista perintöä on ilo olla jakamassa.