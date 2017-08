Kuuskan paluu -tapahtuma keräsi elokuun viimeisenä viikonloppuna 16000 kävijää.

Tämä on osoitus, että Oululla on hyvät mahdollisuudet tulla näkyvimmäksi tapahtumakaupungiksi pohjoisessa Skandinaviassa. Oulu tarvitsee tätä varten nykyaikaisen ja ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun monitoimitilan, Areenan.

Monipuoliset tapahtumat ovat kaupunkien olennainen vetovoimatekijä. Oulun sijoitus kyselytutkimuksissa ei Suomen kaupungeista ole tällä hetkellä paras mahdollinen. Tämä vaatii jatkossa ennakkoluulotonta panostamista kaupunkikulttuuriimme ja tapahtumien kehittämiseen.

Maakunnan keskuskaupunkina palvelemme tapahtumatarjonnan osalta koko maakuntaamme ja käytännössä koko pohjoista Suomea.

Tällä hetkellä isojen tapahtumien ja kokousten järjestämiseen Oulusta on vaikea löytää sopivia tiloja. Tämän takia kaupunkimme menettää merkittävän määrän matkailutuloja. Kongressikeskuksesta on keskusteltu jo useiden vuosikymmenten ajan.

Raksilan alueen suunnittelu ja kaavoitus on parhaillaan käynnissä. Yhdessä tulevan matkakeskuksen kanssa se on luonteva sijoituspaikka tapahtumakeskukselle. Raksilan jäähalli on auttamattomasta vanhentunut ja kaipaa päivitystä.

Näiden lisäksi valtio on siirtämässä poliisien toimintayksikön pois Senaatti Oy:n tiloista. Kaikki nämä puoltavat, että uuden nykyaikaisen monitoimihallin ja tapahtumakeskuksen suunnittelu on aloitettava nyt.

"Raksilan alueen suunnittelu ja kaavoitus on parhaillaan käynnissä. Yhdessä tulevan matkakeskuksen kanssa se on luonteva sijoituspaikka tapahtumakeskukselle."

Taloudellinen noususuhdanne on käynnistynyt ja tämä helpottaa yksityisen sijoittajarahoituksen löytämisessä. Tämä helpottaa yhteistyökumppanien löytämisessä.

Nyt Oulun kaupungin virka- ja luottamusmiesten on vietävä hanke lopultakin toteutukseen.

Riikka Moilanen

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Juho Tuominen

varavaltuutettu (kesk.)

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.