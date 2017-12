Tieto Kierikkikeskuksen päärakennuksen myyntiaikeista tuli yli-iiläisille täydellisenä ja ikävänä yllätyksenä. Tämä on selvää jatkoa kirjastotalomme lopettamiselle, mitä myös jyrkästi vastustamme, koska kirjastoa ja sen taloa tarvitaan muun muassa kokoustilana ja nuorisotalona.

Kierikki on Yli-Iin kuntalaisten rahoillaan rakentama, kaikkineen useita miljoonia maksanut keskus, jonka tavoitteena on paitsi esitellä Oulun seudun vanhinta historiaa, myös toimia vetovoimaisena matkailukeskuksena.

Kierikki on Oulun kansainvälisesti tunnetuin kulttuuri- ja matkailukohde.

Matkailua varten kunta rakensi yli miljoona euroa maksaneen hotellikokonaisuuden, jonka Oulun kaupunki myi pilkkahintaan antaen kalusteet kaupanpäälliseksi. Päärakennukselle emme halua samaa kohtaloa.

Kansainvälisen ja erityisesti kouluopetuksessa kunnostautuneen Kierikkikeskuksen mahdollisuudet toimia yhtenä kulttuuripääkaupungin vetovoimatekijänä on tunnustettava, ja sen eteen tehtävä konkreettisesti töitä. Vastoin monia väitteitä taloudellisestikin hyvin pärjänneen Kierikin kehittäminen vaatii paitsi pikaisen kehittämissuunnitelman, myös Oulun kaupungin selvää tukea.

Tätä keskus ei yli-iiläisten kuntaliitoksessa saamien lupausten ja lukuisien vetoomustenkaan jälkeen ole saanut, vaan Kierikki on ajettu samaan alasajon kierteeseen, mihin koko Yli-Ii on liitoksen jälkeen joutunut.

Museo- ja tiedekeskus Luuppi ei ole pystynyt huolehtimaan Kierikistä sen tavoitteiden, arvon ja kansainvälisyyden edellyttämällä tavalla, mikä edellyttää pikaista organisaation uudelleen arviointia ja Kierikin itsenäisyyden lisäämistä.

"Kierikkikeskuksen mahdollisuudet toimia yhtenä kulttuuripääkaupungin vetovoimatekijänä on tunnustettava, ja sen eteen tehtävä konkreettisesti töitä."

Arkkitehtuuriltaan kansainvälisesti palkitun päärakennuksen myynti lopettaa Kierikin koko toiminnan ja purkaa kalliilla rakennetun perusnäyttelyn muusta toiminnasta puhumattakaan. Kuinka maankuulun rakennuksen sulkeminen selitetään kansainvälisille matkailijoille ja tuhansille koululaisille? Tällaisen kohteen alasajo lienee ristiriidassa myös voimassa olevan museoalan lainsäädännön kanssa.

Kierikin alasajosta aiheutuvat menetykset ovat kohtalokkaita Yli-Iin lisäksi Oulun kaupungille ja sen maineelle. Me yli-iiläiset olemme valmiit tukemaan Kierikin toimintaa ja ylpeänä esittelemään sitä eri tavoin.

Kierikki on koko maassa ainutlaatuinen talomme ja sitä me tuemme. Liittymisen jälkeen Yli-Iissä on alettu soveltaa kanta-Oulun vuokratasoa, ja sillä rakennukset on saatu näyttämään todella kalliilta. Emme hyväksy palveluverkossa esitettyjä kirjastosta ja Kierikistä luopumista kaupungin sisäisten vuokrien takia.

Nyt on pikaisesti tehtävä päätös sisäisten vuokrien kohtuullistamisesta vastaamaan Yli-Iin kaupallista tasoa ja sitä, millä pieni Yli-Iin kunta nämä rakennukset kykeni ylläpitämään.

Arja Huhtanen, Esko Kortti, Veli Kortesalmi, Kaisa Hökkä

Entisen Yli-Iin kunnan johtavia luottamushenkilöitä

Päivi Ylisiurua

Opettaja, Yli-Iin koulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.