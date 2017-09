Ydinvoimalan rakentaminen on maailman vaativimpia teknologiaprojekteja ja jokainen niistä on luonteeltaan uniikki.

Suomessa ollaan saamassa päätökseen Olkiluodon kolmosreaktorin rakentamista, jonka kuluessa on kohdattu lukuisia ongelmia. Nyt on mietittävä millä tavoin näitä ongelmia voidaan välttää ja ratkoa tulevissa projekteissa, joista lähimpänä siintää Hanhikiven ydinvoimala. Projektin tehokas ja turvallinen hallinta edellyttää erityisiä ratkaisuja myös osaamisen varmistamiseksi.

Lännen Median artikkelissa (21.8.) uutisoitiin Finedu-säätiön hallituksen jäsenen Raimo Hovin esittämä ratkaisu, jossa Hanhikiven ydinvoimalan rakentamiseen osallistuvilta edellytettäisiin työnäytteitä ammattimaisen työnjäljen varmistamiseksi.

Tämä ratkaisu on toimiva osa osaamisen varmistavaa järjestelmää, mutta sen lisäksi tarvitaan laaja kirjo toimenpiteitä koko projektiorganisaatiossa. Tätä kokonaisuutta suunnittelevat nyt hyvässä yhteistyössä Rosatomin jatkokoulutusinstituutti, Finedu ja AnCordia.

Hyvän lähtökohdan tarkastella voimalaprojektin haasteellisuutta tarjoavat OL3-rakennushanketta koskevat STUKin raportit. Ne tarjoavat myös rakentajien ammattitaitoa laajemman näkökulman osaamisen varmistamiseen tämänkaltaisissa projekteissa.

Raporteista nousee esille muutamia asiakokonaisuuksia, joista on koitunut voimalaprojektille merkittäviä ongelmia: keskeneräiset suunnitelmat ja STUKin vaatimusten heikko tuntemus, toimitusketjujen sekava laadunvarmistus, kehittymätön projektinhallinta ja valmius reagoida poikkeustilanteisiin sekä monikulttuurisen viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden heikko hallinta.

"Hyvän lähtökohdan tarkastella voimalaprojektin haasteellisuutta tarjoavat OL3-rakennushanketta koskevat STUKin raportit."

Koulutusratkaisujen lisäksi on huomioitava riittävän osaamisen varmistava infrastruktuuri koko projektiorganisaatiossa. Alihankkijoiden työvoiman osaamiseen tulisi paneutua ensisijaisesti palveluita ja laitteita toimittavien yritysten johtamis- ja laatujärjestelmissä sekä henkilöstöhallinnossa. Projektiorganisaation taas on varmistettava riittävä osaaminen toimitussopimuksissa. Tässä voidaan hyödyntää myös Finedun esittämää näyttökoeratkaisua.

Osaamisen varmistamiseen on tartuttava keskeisenä osana voimalaprojektin suunnittelua ja valmistelua. Se on kytkettävä projektin johtamisjärjestelmiin – menettelytapoja tähän on jo kehitelty. Projektissa tulisi koordinoida kaikkia niitä osaamisen varmistamiseen liittyviä toimia, jotka Hanhikiveltä vaaditaan:

Suomalaista turvallisuuskulttuuria on noudatettava suunnittelu- ja rakennusvaiheessa läpi projektiorganisaation ja hankintaketjun. Osaamisen varmistavat auditointiprosessit on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä projektijohdon kanssa. Rakennusvaiheen työvoima ja asiantuntijat on koulutettava ja sertifioitava. Valmiuksia viranomaisyhteyksiin on kehitettävä. Osaamisen varmistavaa asiantuntija- ja oppilaitosverkostoa sekä kulttuurien välistä yhteistyötä ja viestintää on ylläpidettävä ja kehitettävä.

Suomella on nyt kokemusta ja osaamista luoda edellytykset viedä Hanhikivi-projekti onnistuneesti läpi.

Hannu Nieminen

AnCordia

Lahti

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.