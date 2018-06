Hybridi- ja sähköautobuumi näkyy jo jossain määrin Oulun katukuvassa. Erityisessä suosiossa näyttävät olevan niin sanotut itselataavat hybridit, jotka keräävät energiaa talteen esimerkiksi jarrutusten ja kiihdytysten yhteydessä.

Talteen otettua energiaa hyödynnetään keventämällä aika ajoin polttomoottorin työtaakkaa sähkömoottoreiden avustuksella. Tällä saavutetaan valmistajien mukaan erittäin maltillinen polttoaineen kulutus ja myös CO2-päästöt ovat markkinoiden pienempiä. Kuulostaako ekoteolta?

Yksityisautoilu ja ympäristöystävällisyys mahtuvat samaan lauseeseen huonosti. Vähänpäästöinen auto herättää mielikuvan puhtaammasta tavasta liikkua.

Tähän liittyy kuitenkin niin sanottu ”rebound effect”, joka on suomennettu kilpistysmisvaikutukseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kynnys ajaa turhia matkoja vähäpäästöisellä autolla madaltuu ja näin saavutettu hyöty menetetään. Tai jos maltillisesta polttoaineen kulutuksesta saavutettu taloudellinen hyöty käytetään esimerkiksi lentomatkaan, on ympäristön kannalta tilanne menetetty moninkertaisesti. CO2-päästöt ja polttoainetaloudellisuus eivät kerro koko totuutta.

"Jos maltillisesta polttoaineen kulutuksesta saavutettu taloudellinen hyöty käytetään esimerkiksi lentomatkaan, on ympäristön kannalta tilanne menetetty moninkertaisesti."

Omat kysymykset asettavat vielä hybridi- ja sähköautoihin tarvittava litium. Mitkä ovat litiumin louhinnan ja jatkojalostuksen seuraukset ekosysteemeihin? Sähköautoihin tuotettu sähkö vaatii ainakin toistaiseksi epäpuhtaita tapoja tuottaa energiaa. Ehtivätkö puhtaat energiamuodot, aurinko ja tuuli, vastata sähköautojen kasvavaan sähkön tarpeeseen?

On totta, että sähköautolla ajaminen on päästötöntä. Samalla logiikalla myös lihansyönti on päästötöntä. Kun haluat tehdä oikeasti ekoteon autoilun suhteen, jätä auto kauppaan ja kulje pyörällä tai julkisilla. Yksityisautoilu ei koskaan ole ekoteko.

Olli Autio

terveystieteiden kandidaatti

Oulu

