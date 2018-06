Suomi on EU:n puheenjohtajana ensi vuoden toisen puoliskon ja aikaa valmistautumiseen on vuosi. Unioni on saranakohdassa: EU-parlamenttivaalit ovat keväällä 2019. Syksyllä aloittavat uusi komissio ja parlamentti.

Suomessa ovat eduskuntavaalit 14.4.2019 ja uuden hallituksen pitäisi olla valmiina hyvissä ajoin ennen heinäkuun alkua.

EU:n ongelmat tunnetaan ja nyt tarvitaan ratkaisuja, avauksia ja näkemyksiä. Jos on halua ja taitoa, voi puheenjohtajamaa nyt edistää tärkeinä pitämiään asioita helpommin kuin niin sanotussa normaalitilanteessa. Edellytyksenä tietysti on, että on jokin käsitys tilanteesta ja asioista.

Juha Sipilän ja hallituksensa on tähän asti harjoittanut varsin vaatimatonta EU-politiikkaa. Hallitusta eivät kansainväliset kysymykset juuri kiinnosta tai sitten niitä ei osata. Kaiken tarmon ja voiman vie sote ja maakuntahallinnon kehittäminen.

Eurooppaministeri Sampo Terholla on luontainen vastenmielisyys EU:ta kohtaan. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on sentään ollut aktiivinen talous- ja raha-asioissa.

Perinteisesti Suomelle on tärkeää sisämarkkinoiden toimivuus ja tähän yhdistyvät myös digitaaliset sisämarkkinat. Uusia kokonaisuuksia ovat kiertotalous ja keinoäly. On tarkoin harkittava, mitä voidaan saavuttaa EU-tasolla näillä alueilla.

Rajavalvontaa ja pakolaisongelmaa käsitellään jatkuvasti. Teemat eivät katoa, vaan todennäköisesti vain pahenevat vuosi vuodelta. Sisäministeri Kaj Mykkäsen kiintiöpakolaisten määrän nostamiseksi tekemä ehdotus on varteenotettava ja sitä kannattaa tutkia huolella. Oma kokonaisuus on turvallisuus, sitä on voitava viedä eteenpäin kaikilla alueilla.

"Olennaista on turvata EU:n yhtenäisyys ja päättäväisyys: vain yhdessä voidaan olla tarpeeksi vahvoja vastaamaan Putinin ja Trumpin asettamiin haasteisiin."

Korruptio on ongelma monessa EU-maassa ja sen torjuntaan kannattaa panostaa. Tosin monissa maissa sen torjunta iskee valtarakenteisiin. Korruptiota ja harmaata taloutta poistamalla esimerkiksi Italian talous näyttäisi aivan toiselta.

Euron ja pankkiunionin kehittäminen jatkuu, siitä on suunnitelmia. Aluksi pankit on saatava vakaiksi.

Suomen, Alankomaiden, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan ja Viron valtiovarainministerien yhteinen kannanotto EMU:n kehittämiseksi on osoitus järkevästä ja proaktiivisesta toiminnasta. Tämänkaltaisia ulostuloja kaivataan lisää. Historiasta kannattaa oppia, mutta sitä ei voi muuttaa.

Jos jotakin aiotaan saada aikaan, on Suomen ajettava tärkeinä pitämiään asioita samanmielisten maiden kanssa. Olennaista on turvata EU:n yhtenäisyys ja päättäväisyys: vain yhdessä voidaan olla tarpeeksi vahvoja vastaamaan Putinin ja Trumpin asettamiin haasteisiin.

Sampsa Saralehto

valtiotieteen tohtori

Järvenpää

