Tiedotusvälineissä on ansiokkaasti käsitelty sitä, että kun Turun lentoasemalla oli nähty amerikkalainen lentokone ja mustapukuisia miehiä, niin tämä on nähty varmahkona viitteenä siitä, että Putin ja Trump tulevan tapaamisensa yhteydessä piipahtavat myös Turun seudulla.

Kun kävelimme seurueinemme Oulu kävelykadulla ja Valkean kauppakeskuksessa hämmästyimme suuresti, kun sielläkin näkyi mustapukuisia miehiä. Tämä lienee varma merkki siitä, että Trumpin ja Putinin vierailu ulotetaan valtion johtavien ministereiden avulla myös Ouluun!

Toistaiseksi vahvistamattomien kahviohuhujen mukaan Trump ja Putin viedään ensiksi Olkiluodon voimalaan, jonka valmistuminen on pitkässä kuusessa. Sieltä heidät lennätetään Pyhäjoelle, jonka ydinvoimala on vielä pitemmässä kuusessa.

Ja sitten seuraa tapahtuman clow. Nyt kun maailman suurimmat johtajat ovat haltioissaan siitä, että Suomi on pitkien kuusien maa, heidät lennätetäänkin Lapin pohjoisosaan yön keinotekoisessa pimeydessä ja kun he aamulla heräävät he huomaavatkin, että Lapissa kuuset ovatkin helkkarin lyhyitä.

Ensijärkytyksestä toivuttuaan heille selviää suomalaisen psykologin ja tulkin avulla, että he itsekin näyttävät etelässä suurilta mutta pohjoisessa pieniltä.

Uuttu-Kallelta Lapin kasteen ja Suomen valtiolta palauttavan kosteen nautittuaan päämiehet ajetaan poroilla Ouluun, jossa heille järjestetään tapaamisreissun loppubriefing. Siinä heille näytetään kauppahalli ja Oulunsalon entinen kunnantalo ja tietysti Turkansaari.

"Ja lopuksi annetaan julkilausuma ja allekirjoitetaan loppusopimus, jossa luvataan poistaa maailmasta ahneus, köyhyys, eriarvoisuus, sairaus, otsonikato ja bändien keikattomuus."

Huipennukseksi heidät viedään Iin Kierikkikeskukseen, jossa he voivat tutkia millaiseksi taajamat muuttuvat, kun niihin pudotetaan pommiloisia. Tämän tutustumisen he voivat Kierikissä tehdä ilman pelkoa siitä, että iso pommi yllättäen muljahtaa omaan päähän.

Lopuksi syödään Oulun lentoaseman neuvottelutilassa ahmimismenetelmällä rössypottua ja palan painikkeeksi juodaan pullolliset kaikkien Oulun seudun pienpanimoiden kaikkia oluita.

Ja lopuksi annetaan julkilausuma ja allekirjoitetaan loppusopimus, jossa luvataan poistaa maailmasta ahneus, köyhyys, eriarvoisuus, sairaus, otsonikato ja bändien keikattomuus.

Ja sitten Suomen Rytmimusiikin Ystävien soitellessa (sisäisesti ja ulkoisesti vahvistettu Eldorado sisällä ja Oulu Big Band ulkona) korkea-arvoiset vieraat lähtisivätkin jo ilmojen halki kohti kotimaitaan Air Force Onella ja Iljushinilla.

Koneet ovat edellä kuvattujen manööverien aikana salaa saapuneet Oulunsalon kansainväliselle lentokentälle, ja joiden kuskit ovat niin ikään salaa mutta huomiota herättävästi käyneet syömässä Oulunsalon Makealassa, pelanneet siellä tovin yksikätistä rosmoa ja jaksavat näin lentää nukahtamatta ja hyvillä mielin itään ja länteen.

Koneiden noustessa bändit soittavat hurjaa sovitusta kappaleesta From Russia with Love, joka lauletaan sekä englanniksi, venäjäksi että savoksi.

Ja iltalehdet näistä tietysti kirjoittavat, mutta haitanneeko tuo mitään?

Risto Laitinen

Oulunsalo

