Murto jäi ilman suoraa bussiyhteyttä

Kyllä me murtolaiset sitten tyrmistyimme, kun meiltä vietiin se ainoakin suora bussiyhteys Ouluun. Tyrnävän keskustasta lähtee arkisin kello 4.50 alkaen jopa 15 minuutin välein busseja.

Murrosta, Ojakylästä ja Markkuulta pääsee Ouluun vain vaihtamalla bussia Haapamaalla, Zeppeliinissä tai Kempeleen keskustassa, kun Oulun joukkoliikenne lakkautti bussilinjan 57.

Emmehän toki oletakaan, että palvelut täällä syrjäkylällä olisivat samaa tasoa kuin taajamissa. On totta, että osa meistä on valinnut asuinpaikkansa ihan vapaaehtoisesti ja toimivan joukkoliikenteen sijaan meillä on raikas luonto ja omaa rauhaa, mutta silti meitä ei saisi asettaa eriarvoiseen asemaan muihin kuntalaisiin nähden.

Kysymys on myös alueen vetovoimaisuudesta, jossa tärkeässä osassa on toimiva joukkoliikenne. Paljon rummutetaan julkisen liikenteen puolesta. Vaan hankala on käyttää sellaista, mitä ei ole.

Kunnassa ongelmamme on otettu tosissaan, ja neuvottelut ovat käynnissä. Hyvä näin, sillä kunnanhallitus on 9.5.2016 itse hyväksynyt Oulun joukkoliikennejaoston suunnitelman linjan 57 lakkauttamisesta.

Tämä Linjasto- ja sopimuskohde-esitys vilisee hämmentäviä termejä kuten tarjontasäätöä, linjakilometrejä, autokiertotarkkuuksia, optiopäätöksiä ja jopa optiovuosia.

Lakkauttaminen on ovelasti naamioitu lupauksella linjaa korvaavista liitynnäisistä Kempeleen kautta, palaan niihin tuonnempana.

Lisäksi vuorojen aikatauluista ei esityksessä ollut halkaistua sanaa, ja meille tuiki tarpeellista linjaa ryhdyttiin purkamaan niin hyvissä ajoin, että ei ihme, ettei kunnanhallitus oikeastaan edes voinut tietää, mistä päätti. Oulun joukkoliikenne ei siksi voi vain paeta kunnan selän taakse voivottelemaan veronmaksajille aiheutunutta harmia.

"Paljon rummutetaan julkisen liikenteen puolesta. Vaan hankala on käyttää sellaista, mitä ei ole."

Katsotaanpas sitten ihan vain käyttäjän näkökulmasta niiden liitynnäisten toimivuutta. Niitähän menee kokonaiset kaksi aina yhteen suuntaan.

Esimerkiksi kello 8:ksi Ouluun menevä 15-vuotias nuori joutuu heräämään ennen kello 6:ta ja nousemaan Murrosta bussiin nro 56 kello 6.35. Sitten odottelemaan vaihtoa ulkosalla puoli tuntia (pakkasella aika epäinhimillistä) ja kiertelemään bussilla nro 51 Metsokankaan läpi kohti Oulua.

Takaisin sama hullutus. Koulupäivistä tulee pahimmillaan 11-tuntisia (Ojakylässä asuvilla jopa 12-tuntisia), ja asumme sentään 20 minuutin ajomatkan päässä Oulun keskustasta! Kuka jaksaa päälle läksyt, harrastuksista ja sosiaalisesta elämästä nyt puhumattakaan?

Miksi täältä sitten pitäisi päästä Ouluun? Onhan Kempeleessäkin hyvät mahdollisuudet toisen asteen koulutukselle. Kyllä, mutta Oulussa ovat muun muassa erityislukiot, terveydenhoito-oppilaitos, työharjoittelupaikat ja linjoja, joita Kempeleen ammattioppilaitoksessa ei ole. Mielellään ei laskisi alaikäistä yksikseen Ouluun asumaan. Työmatkalaiset joutuvat turvautumaan epäekologisesti omaan autoon.

Nuoren opiskelumotivaatio on kovilla, kun kulkuyhteyksiä ei ole. Moni on lopettanut opiskelunsakin sen vuoksi, mikä on todella surullista. Ja paljon kalliimpaa kuin bussivuoroihin satsaaminen.

Olemme myös hieman kartoittaneet näitä kysyntätietojakin. Havaintomme on, että Tyrnävän keskustasta Limingan ja Tupoksen kautta Ouluun tiheästi ajelevat bussit ovat vajaakäytöllä. Voisiko osa näistä ajaakin Murrontietä suoraan Ouluun?

Emme me paljon tarvitse: jos saisimme suoran yhteyden Ouluun kahdeksaksi, yhdeksäksi ja kymmeneksi sekä takaisin kello 14, 15 ja 16, olisimme tyytyväisiä. Näihin busseihin meillä olisi laskujemme mukaan tulossa joka päivä ainakin 60–70 maksavaa asiakasta. Kiinnostaako, Oulun joukkoliikenne?

Ei, emme me vihaisia ole. Me olemme raivoissamme. Tyrnävän kunnan joukkoliikennemenot ovat viiden vuoden sisällä liki kymmenkertaistuneet, mutta palvelut ovat vain huonontuneet. Onko Tyrnävän joukkoliikenteen ainoa kehittämismahdollisuus irtautuminen nykyisestä mallista, mitä on jo vakavasti harkittu?

Elina Palola

FT, lukiolaisten äiti, Murto

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.