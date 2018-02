Ensin hyvät uutiset. Hienoa, että Oulun keskustassa Pekurin kortteli on heräilemässä taas eloon reilu vuosi Stockmannin lamaannuttavan sulkeutumisen jälkeen.

Oulun kokoisen kaupungin keskusta ja oululaiset ansaitsevat ehdottomasti muutakin kuin yhden valitettavan rauhattomaksi osoittautuneen kauppakeskuksen.

Pekurin korttelin sijainti on yhä Oulun ykkösluokkaa hyvän kävelykadun ja kauppatorin välimaastossa. Kiinnostuneena olen siis odottanut mitä Pekuriin on tulossa. Tiedotus hankkeen osalta on ainakin ollut kovin niukkaa, mutta saattaa kuulua taktiikkaankin.

Sitten huonot uutiset. Pekurin korttelin Stockmannin lisärakennusten alkuperäisenä arkkitehtina olen viime päivät hämmentyneenä seurannut julkisivun parissa tapahtuvaa tuhotyötä.

Taustaa. Pekurin kortteliin suunnitellut lisärakennukset ovat vajaan parin vuosikymmenensä aikana ottaneet paikkansa Oulun katukuvassa. Hanke oli erittäin vaativa. Korttelin olevat ja uudet rakennukset piti sitoa yhteen tavarataloksi sekä toiminnallisesti että julkisivujen ilmeen osalta.

Työssä onnistuttiin hankalat lähtökohdat ja annetut ”raamit” huomioiden varsin hyvin. Silloisen päävuokralaisen ja -käyttäjän, laatua korostavan Stockmannin taholta ratkaisua pidettiin selkeänä, toimivana ja edustavana.

Lisärakennusten julkisivujen materiaaleissa ei tingitty, kiillotettua Kurun harmaata graniittia, lasia, ruostumatonta ja haponkestävää terästä. Kaikilla rakentamiseen ja suunnitteluun osallistuvilla tahoilla tiedostettiin, että tällä paikalla ei voi eikä saa ”mokata”.

Mitä siis nyt on tapahtumassa? Kauppurienkadun lisärakennuksen julkisivusta on revitty pois 1. kerroksen yläosan arvokkaat ruostumattomista teräsprofiileista tehdyt mainosritilät, jotka olivat tärkeä osa rakennuksen ilmettä ja suunniteltu nimenomaan toimimaan yhdessä muiden julkisivumateriaalien kanssa. Ja mitähän on saatu tilalle? No tilalle on ruuvailtu tuulensuojalevyn näköiset ohuet puujäljitelmälevyt!

Vaikutelma on valitettavan koominen ja surullinen. Täytyy heti todeta, että moinen ratkaisu ei olisi aikoinaan tullut kuuloonkaan – saati sitten mieleen.

Aitojen materiaalien, ulkoseinän Kurun harmaan graniitin ja pilareiden paksujen haponkestävien teräslevyjen rinnalle ei olisi sallittu moista valheellista materiaalia värisävyjen yhteensopimattomuudesta puhumattakaan. Ratkaisuja voi itse kukin vertailla – ainakin vielä toistaiseksi – Tori- ja Saaristonkadun kulmauksen sivuilla.

Kauppurienkadun entisen sisäänkäynnin kohdalla on nostettu seinälle julkisivun korkuinen teräsputkista hitsailtu valkoiseksi maalattu ”häkkyrä”, joka toiminee mainosalustana.

Lieneekö päälle tulossa vielä opaalilasia tai muodikas teräsritilälevy taustavalaisimineen – toivottavasti ainakin jotakin. Niin tai näin, ratkaisu ei ainakaan kohtele aiemmin selkeäpiirteistä julkisivua kovinkaan hellävaroen.

Rakennuksen ja kaupunkikuvan laatu on näistä julkisivun ”kehitystoimenpiteistä” johtuen selkeästi heikentynyt.

Mitähän seuraavaksi? Päällystettäisiinkö vaikkapa arkadin pilareiden graniitti-/teräslevyverhoukset jollakin tiilijäljitelmälevyllä – odottelen kauhulla...

Pitkään alalla toimineena arkkitehtina tiedostan hyvin, että keskeneräistä työtä ei yleensä kannata arvostella. Mutta silläkin uhalla – nyt on kyllä pakko, niin huolestuttavalta tämä näyttää kelpo rakennuksen ja meidän oululaisten yhteisen kaupunkikuvan puolesta.

Jari Saarnio

Oulu

