Neljä Oulun kaupungin opettajaa neljästä eri koulusta jakoi mielipidekirjoituksessaan ”Haastava oppilas vie opettajan huomion” (Kaleva 18.3./Lukijalta) huolensa haastavien, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomion tarpeesta. Tasa-arvoisen perusopetuksen takaaminen luokan kaikille oppilaille ei näiden opettajien mukaan ole mahdollista.

Oulun kaupungin järjestämässä perusopetuksessa on tällä hetkellä noin 21 800 oppilasta. Oulussa erityisen tuen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä on noin neljä prosenttia, kun se muissa suurissa kaupungeissa on 7–8 prosenttia ja Helsingissä lähes 11 prosenttia.

Oulun luvut ovat vuoden 2016 valtakunnallisten kuuden kaupungin vertailutietojen perusteella verrokkikuntia pienemmät.

Perusopetuslain mukaan ”erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa”.

Opettajat toteavat kirjoituksessaan, että erityistä tukea tarvitseville oppilaille Oulun kaupungissa on muutamia pieniä ja strukturoituja opetusryhmiä. Tällä hetkellä Oulussa on 99 alueellista pienryhmää. Oppilasmäärä ryhmissä vaihtelee kolmesta kolmeentoista oppilaaseen. Perusopetuksessa työskentelee osana oppimisen tukea myös noin 400 koulunkäynninohjaajaa.

Edellä mainittujen lisäksi erityistä tukea tarvitseville oppilaille on tarjolla kaupungin oma erityiskoulu Tiernan koulu sekä Oulussa sijaitseva valtion Valteri-koulu.

"Oululaisen lapsen ja nuoren tulee saada tarvitsemansa tuki kasvuun ja oppimiseen riittävän varhain."

Tuen järjestäminen suunnitellaan aina yhteistyössä huoltajien kanssa. Viime kädessä, mikäli yhteiseen näkemykseen ei päästä, opetuksen järjestäjä päättää, miten opetus järjestetään.

Vastataksemme oppilaan tuen järjestämisen haasteisiin olemme viimeisen vuoden aikana valmistelleet oppimisen tuen strategiaa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Oululaisen lapsen ja nuoren tulee saada tarvitsemansa tuki kasvuun ja oppimiseen riittävän varhain.

Tuen suunnittelun ja ohjauksen tulee kaupungissamme tapahtua yhteisten vaikuttavien toimintaperiaatteiden ja -mallien mukaisesti. Lapsen tuen tarve tulee arvioida ja toteutus suunnitella yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Tuen strategian yleiset linjaukset esitellään sivistys- ja kulttuurilautakunnalle huhtikuussa.

Opettajien huoli on aiheellinen, ei ainoastaan lasten puolesta, vaan lasten ja nuorten kanssa työtä tekevän henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta. Toimintatapanamme on koota monialainen verkosto oppilaan ja perheen tueksi. Oikean tuen saaminen oppilaalle ja tuen prosessit voivat viedä aikaa.

Ratkaisukeskeisyys, monialainen yhteistyö, olemassa olevien resurssien monipuolinen hyödyntäminen ja toivon ylläpitäminen ovat tärkeitä asioita, kun kehitämme yhdessä uusia toimintamalleja tuen toteuttamiseksi.

Seija Karvonen

Harri Kauppinen

Pirjo Koret

Pasi Mäkikyrö

sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluepäälliköt

Marjut Nurmivuori

perusopetus- ja nuorisojohtaja

Oulu

