Kuinkahan monta Jokikylää Suomessa on? Joen välittömään läheisyyteen syntyneiden Jokikylien asutushistoria ulottuu kauas. Jokien läheisyyteen on ollut järkevää rakentaa.

Kuntaliitoksen myötä Haukiputaan Jokikylästä tuli Oulun Jokikylä, jossa Wikipedian mukaan on muun muassa ”hyvät kalastusmahdollisuudet, sillä kylän läpi virtaa Kiiminkijoki, jonka vedet ovat kylän rannoilla varsin kalaisat”.

Tämän lisäksi Oulun Jokikylä on uuden Oulun yleiskaavassa osoitettu kyläksi, joka toimii ympäröivän maaseudun asutuskeskittymänä. Oulun Jokikylä asettuu kartalla Kiiminkijoen molemmin puolin. Naapurikylinä ovat Asemakylä, Taipaleenkylä ja Onkamo.

Suurin osa työikäisistä kulkee töissä kantakaupungissa, osa ympäristökunnissa. Jokikylästä on erinomaiset yhteydet Oulun keskustaan.

Oulun Jokikylässä pääsee hetkessä metsän siimekseen, suon hiljaisuuteen tai kauniin joen rannoille. Moni on, tehtyään mutkan maailmalle, palannut takaisin kotikyläänsä. Kylältä ei ole helppoa saada itselleen taloa ostettua

Eräs perhe kertoi laittaneensa puolen vuoden ajan ihmisten postilaatikoihin kyselyitä mahdollisista myytävistä taloista. Jokikylään valmistuu lähiaikoina osayleiskaava. Viiden vuoden rakennuslupakiellon jälkeen kaava mahdollistaa uusien kotien rakentamisen.

"Vetoamme päättäjiin ja virkamiehiin paitsi Jokikylän, myös muiden Oulun kylien koulujen ja kylien elinvoimaisuuden säilyttämisen puolesta."

Jokikyläläiset ovat aina tulleet keskenään hyvin toimeen. Kerran lakkautettu Jokikylän koulu saatiin uudelleen käynnistettyä 1997 merkittävällä kyläläisten talkootyön osuudella. Kyläläiset ovat itse perustaneet ja maksaneet viemäriosuuskuntansa.

Jokikylän asukkaat ovat yhteiskunnallisesti valveutuneita. He osallistuvat kunnallispolitiikkaan ja seurakunnan elämään ja toimivat erilaisissa luottamustehtävissä.

Kulttuuri on aina kiinnostanut kyläläisiä. Kylällä on ollut oma urheiluseura, näytelmäpiirejä ja yhdistystoimintaa. Kyläyhdistyksen joka vuosi järjestämä koko perheen hiihtokilpailu houkuttelee noin sata eri-ikäistä hiihtäjää ladulle.

Kyläyhdistyksellä oli tärkeä rooli koulun talkootyön organisoinnissa. Kyläläiset työstävät parhaillaan kylänsä historiaa kirjaksi yhdessä naapurikyläläisten kanssa.

Jokikylässä lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin vastaavien ikäryhmien osuus koko Oulun väestöstä. Kylän asukkaista 32 prosenttia on 0–15-vuotiaita.

Jokikylässä toimii yli 100-vuotias, terve hirsikoulu lähikouluna 1–2 luokkalaisille lapsille. Samassa pihapiirissä toimii esikoulu. Koulun oppilasmäärä ei ole laskussa, vuonna 2018 oppilaita on 42.

Koulu toimii myös jokikyläläisten ”olohuoneena” tarjoamalla Oulu-opiston piirejä ja seurakunnan kerhoja lapsille ja aikuisille. 4H:n kerhojen kautta kylän isommat nuoret ovat päässeet harjoittelemaan ohjaajan taitojaan.

Perheet vuokraavat koulun liikuntasalia omiin harrastuksiinsa. Koulun järjestämät joulu- ja kevätjuhlat ovat luku sinänsä.

Jokikylän koulun rakennusvuosi on 1899. Maakuntakaavassa se on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Oulun palveluverkkoselvityksessä Jokikylän koulu, muiden kyläkoulujen tavoin, on lakkautuslistalla.

Vetoamme päättäjiin ja virkamiehiin paitsi Jokikylän, myös muiden Oulun kylien koulujen ja kylien elinvoimaisuuden säilyttämisen puolesta. Kylät ovat yksi Oulun vetovoimatekijä. Naapurikuntamme Ii on saanut kylämyönteisimmän kunnan tunnustuksen. Jakkukylä halusi irrottautua Oulusta ja liittyä Iihin. Mitä jos ryhdyttäisiin kilpailemaan tuosta tunnustuksesta? Kyläläisten puolesta

Sanna Rehu

Oulun Jokikylästä

