Kirjoittaja tarttui oikeisiin asioihin. Peruspalvelut ovat huonontumassa , ainakin kirjoitusten ja jo tehtyjen päätöstenkin mukaan. Jopa terveyspalveluja ollaan lopettamassa pohjoispuolen suuralueelta. Päättäjät haluavat tehdä kovin hankalaksi ihmisten pääsyn palveluihin. No, jospa he odottavatkin , että tulee halvemmaksi kaupungille, kun ihmiset kuolevat kotona, kun eivät pääse hakemaan hoitoja. Nyt myös lukiokeskitys on puheenaiheena. Tiedän omasta kokemuksesta kuinka hankalaa oli kulkea kymmenien kilometrien päähän lukioon, elle ollut varaa asua kaupungissa. En toivo, että nykynuoret joutuis kokemaan saman. Kulkuyhteydet ovat vain huonontuneet vuosien aikana. Lisäksi nyt sitten suunnitellaan poliisipalvelujen siirtämistä Hiukkavaaraan. Tekeekös poliisin asiakaspalvelu sitten kotikäyntejä, jos asiakas ei pääse poliisilaitokselle? Tähän on tultu. Päättäjiin ei näytä vaikuttavan kaupunkilaisten mielipiteet, se on nähty jo terveyspalvelu-uudistusta suunniteltaessa. On kuin kaataisi vettä hanhen selkään. Muka kysellään, muka järjestetään keskustelu-/kuulemistilaisuuksia, joilla ei ole sitten mitään merkitystä. Asukkaat / äänestäjät / veronmaksajat eivät voi näköjään vaikuttaa. Alueet ovat eriarvoisessa asemassa. Päätäjille on tärkeää se, kunhan itselle on palvelut lähellä ja saavutettavissa.