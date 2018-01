Presidentinvaalit

Presidenttiehdokas ja europarlamentaarikko Merja Kyllönen tuntee hyvin koko Suomen asiat, erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen tilanteet. Oulussa järjestetyssä kaikkien ehdokkaiden vaalipaneelissa tuli esille, että kaikilla ehdokkailla ei ole aina käsitystä, miten ja millaisissa olosuhteissa täällä eletään.

Perustuslaki takaa sen, että ihminen voi valita asuinpaikkansa. Eräänkin puolueen etelän ministerit hokevat kuitenkin koko ajan, että työttömien pitää muuttaa töiden perässä ja jättää perheensä elämään omaa elämäänsä.

Näinä aikoina ihmisten vähentyessä työ ja palvelut katoavat kauemmaksi ja siksi moni perhe on joutunut aiemminkin harkitsemaan muuttamista työn perässä. Kierre on valmis. Alueiden, kaupunkien ja kylien tyhjentyminen vaikeuttaa jäljelle jäävän vanhenevan väestön kotona asumista. On todella kallista rakentaa tämä maa moneen kertaan. Myöskään turvallisuuspolitiikan kannalta ei ihan sama, onko Itä- ja Pohjois-Suomi asuttuna vai asumaton.

Kainuun sähkökatko-ongelmat iskivät todeksi myös europarlamentaarikko Merja Kyllösen kodissa Suomussalmella. Elämä ilman sähköä, puhelinyhteyksiä ja vettä käy nykyihmiselle tiukaksi jo parin päivän jälkeen. Lapsuudessa ja nuoruudessa pienellä kylällä Manamansalossa asuneena sähkökatkokset ukkosella tulivat tutuiksi minullekin. On tärkeää ja hyvä, että meillä on presidenttiehdokas, joka ei asu etelän ison kaupungin kuplassa, vaan tuntee pohjoisen Suomen elämän.

Europarlamentaarikkona ja ministeriaikana hänelle on kertynyt kansainvälistä kokemusta ja neuvottelutaitoa eri maiden poliitikkojen kanssa. Lisäksi hänellä on sydän paikallaan ja maailmarauha tavoitteena. Siksi valintani on Merja.

Anne Huotari

kaupunginvaltuutettu (vas.)

Oulu

