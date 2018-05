2011: Pisa-oppimistulosvertailujen kärkikaartiin kuuluva Suomi ei kelpaa Saksalle koulujärjestelmän esikuvaksi, arvioi vaikutusvaltainen saksalainen ajatuspaja Konrad Adenauer Stiftung, KAS.

"Suomalainen koulu toimii lähinnä Suomessa. Loistavat testitulokset johtuvat raportin mukaan ennen muuta yhtenäisestä kansallisuusrakenteesta – toisin sanoen Suomessa on erittäin vähän ulkomaalaisia."

"Saksa on toista maata, kulttuurien sekamelska. Maahanmuuttajia on paljon, ja heidän koulumenestyksensä on kielimuurinkin vuoksi vaatimatonta."

Tätä ei Suomessa saa sanoa missään nimessä ääneen. Ihmetellään vain oppimistulosten laskua, mutta syyhyn on vaikea puuttua leimautumatta r*****ksi.