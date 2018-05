Valiosta ja suomalaisesta maidontuotannosta keskustellaan nyt laajasti. Välillä näkee myös virheellistä tietoa. Minä olen valiolainen maidontuottaja ja kirjoitin tämän oikaistakseni väärinkäsityksiä.

Maitomarkkinat ovat sellainen sekametelisoppa, että ei ole mikään ihme, jos tavallisen kuluttajan on vaikeaa pysyä kärryillä.

Kun Valio tämän kuun alussa laski tilityshintaansa, moni tuntuu ajattelevan, että Valio on itse paholaisen kätyri, joka riistää tuottajiaan. Näinhän asia ei ole. Valion omistavat meidän suomalaisten maidontuottajien muodostamat osuuskunnat. Minä ja mieheni olemme osuuskunta Pohjolan Maidon jäseniä.

Moni ihmettelee, että jos me tuottajat itse omistamme Valion, niin miksi emme maksa itsellemme kunnollista tuottajahintaa. Totuus on, että Valio maksaa meille niin paljon kuin se ikinä markkinoilta irti saa. Maidon hintaan on viime vuosina vaikuttanut moni sellainen asia, mille me suomalaiset maitotilalliset emme mitään voi.

Esimerkiksi Ukrainan sota ei ole Valion tai kenenkään suomalaisen aiheuttama, mutta niin vain se teki ison loven maitotiliimme, kun Venäjä päätti sulkea rajansa maitotuotteiltamme. Sadat miljoonat suomalaiset maitolitrat olivat yhtäkkiä vailla osoitetta. Käytännössä siis valiolaiset maitolitrat, koska Valio vie lähes sata prosenttia suomalaisista maitotuotteista.

Muutama vuosi sitten EU poisti maitokiintiöt. Moni maa, esimerkiksi Irlanti ja Alankomaat alkoivat täysillä kasvattaa tuotantoaan. Yhtäkkiä Eurooppa oli hukkua maitoon. Tämä tilanne on vaikuttanut Suomessakin maidon hintoihin.

Ihan oikeasti ihmiset, tukekaa kotimaista tuotantoa ostamalla suomalaisia merkkituotteita! Valta on teillä, kuluttajat! Suomalainen ruoka on maailman parasta ja puhtainta. Valion voita ei turhaan valittu maailman parhaaksi voiksi.

"Esimerkiksi Ukrainan sota ei ole Valion tai kenenkään suomalaisen aiheuttama, mutta niin vain se teki ison loven maitotiliimme, kun Venäjä päätti sulkea rajansa maitotuotteiltamme."

Suomalainen maito on ihan oikeasti sitä, mitä purkin kyljessä lukee. Sitä ei jatketa melamiinilla, vedellä tai millään muullakaan. Se ei sisällä torjunta-ainejäämiä. Sitä tuottaneisiin lehmiin ei ole pumpattu ylimääräisiä hormoneja. Siinä ei ole soluja eikä haitallisia bakteereja. Ja lisäksi suomalainen lehmä on hyvin hoidettu. Eläinsuojelulaki on jo nykyisellään maailman tiukimpia.

Jos kuluttajat eivät osta meidän tuotteitamme ja tuottajahintoja ei saada kohdilleen, niin Suomesta loppuu maatalous. Emme kai me sitä halua? Sen jälkeen tänne tuodaan ruokaa ulkomailta.

Paitsi jos taas tulee joku sota jossain tai jokin muu kriisi, niin sen jälkeen se ulkomainen ruoka ei ole enää halpaa. Ja mitäs sitten, jos sitä ei enää tuodakaan tänne, sitten voimme todeta vain ”mitäs tänään syötäisiin”!

Lopuksi otan vielä kantaa EU-tukiin, koska olen nähnyt sellaista kommentointia, että emmekö pysty kompensoimaan huonoa rahatilannettamme tuilla.

Meidänkin tilamme saa tukia kyllä joka vuosi. Tukien tarkoitus on se, että ruoka olisi kaupassa halvempaa, jotta ihmisillä olisi varaa ostaa sitä. Tuottajan näkökulmasta tukirahat eivät tilille pesää ehdi tehdä – tuilla ostetaan rehuja ja tuotantopanoksia, eli siemeniä, apulantaa, kalkkia ja kasvinsuojeluaineita ynnä muuta. Ilman tukia täällä ei pysty enää viljelemään. Tai sitten ruoka maksaa niin paljon, ettei siihen ole kuin harvoilla varaa.

Outi Prittinen

maitotilan emäntä

Kalajoki

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.