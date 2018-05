Johanna Wasströmin mielipidekirjoitus (Kaleva 20.5./Lukijalta) ruoantuotannon tiedotuksesta on kokonaisuudessaan harhaanjohtava.

Maatalouden toimijat pitävät avoimuutta nykyisessä toiminnassaan ensisijaisen tärkeänä. Emme anna toiminnastamme siloteltua tai satukirjamaista kuvaa, vaan kuluttajia lähestytään faktatiedoin toisin kuin kirjoituksessa väitetään.

MTK:n järjestämät Päivä maalla -tapahtumat sekä kuluttajien kiinnostus muun muassa eläinten laitumelle laskuun osoittavat, että kuluttajien ja alkutuottajien kohtaamiselle on tarvetta ja palautteessa sitä toivotaan järjestettävän nykyistä enemmän.

Avoimuuden kautta kuluttajat saavat parhaiten tietoa suomalaisesta ruoantuotannosta. Tänä päivänä suomalainen tuottaja asetetaan samalle viivalle esimerkiksi brasilialaisen kollegansa kanssa ja virheellisesti rinnastetaan myös tuotanto-olosuhteet.

Tuotantomääräykset ja sääntely ovat huomattavasti tiukempia EU:n alueella, vaikka kaupan tiskillä tuotteet ovat rinnakkain.

Me emme pärjää kilpailussa suuria maataloustuottajamaita vastaan hinnassa ja määrässä, vaan kärkikilpailukeinoina ovat eettisyys, ympäristöystävällisyys ja eläinten hyvinvointi.

Maidon ja naudanlihan tuotanto perustuu alueellamme nurmirehuun ja on tämän vuoksi ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi tuotanto Etelä-Amerikan maissa, joissa rehuna käytetään maissia.

Meille on tärkeää, että kuluttajat tietävät missä ruoka on tuotettu ja tämän vuoksi alkuperämerkinnät ja alkuperän kertominen on tärkeää.

Kutsun Johanna Wasströmin tutustumaan suomalaiseen maatalouteen paikan päälle, niin ehkä tämän kautta näet myös maataloutemme mahdollisuudet paremmin.

Väite, että jotain jätetään kertomatta, on vähintäänkin härski ja täysin väärä.

Matti Tyhtilä

toiminnanjohtaja

MTK-Pohjois-Suomi ry

