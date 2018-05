Pyöräilyn harrastajamäärä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Pyöräilytapahtumia järjestetään aiempaa enemmän ja osallistujia yksittäisiin tapahtumiin on satoja, jopa tuhansia. Pyöräilijöiden yhteislenkit ovat suosittuja, yhteislenkeillä on ajajia aloittelijoista konkareihin. Porukoiden lisäksi tien päällä näkee useita yksittäisiä pyöräilijöitä lenkillä.

Talven aikana maantiepyöräilijät ovat huoltaneet kalustoa ja pitäneet kuntoa yllä ajamalla rullilla, hiihtäen tai juosten. Osa on pysynyt lajinomaisessa harjoittelussa maastossa tai työmatkoja pyöräillen. Parhaat polut ovat syntyneet yhdessä koiran ulkoiluttajien ja muiden luonnossa liikkujien kanssa.

Kevään tullen pyöräilijät siirtyvät jälleen ulos, tämä näkyy myös maanteillä. Usein pyöräilyn harrastaja ohitetaan muutaman sentin päästä äänimerkkiä soittaen, ruiskuttaen lasinpesunestettä silmille, lopuksi vielä kiilataan eteen jarruttelemaan. Valitettavan tuttua toimintaa monelle pyöräilijälle.

Edellä mainituilla ”opetustoimilla" voi olla kohtalokkaat seuraukset. Entä jos tiessä on kuoppa, jota pyöräilijän pitää väistää? Äänimerkin takia varoitukset jäävät kuulematta letkassa, pyöräilijän näkö heikkenee lasinpesunesteen valuessa silmiin.

Kiilaamisen ja edessä jarruttelun takia pyöräilijä joutuu väistämään autoa joko ojaan tai pahimmassa tapauksessa vastaantulijan kaistalle.

Pyöräilijöiden määrä tiellä on suurimmillaan iltaisin ja viikonloppuisin, silloin kun ihmisillä on vapaa-aikaa. Yleisimmin vaaratilanteet syntyvät silti ajattelemattoman autoilijan kiirehtiessä pyöräilijän ohi.

Miksi henkilöautolla ei voi hidastaa pyöräilijän taakse, jos turvallinen ohittaminen ei ole mahdollista? Kuorma-auton ja linja-auton kuljettajat osaavat hidastaa tarvittaessa ja suorittaa ohituksen turvallisesti, ongelma on yleensä pienemmillä ajoneuvoilla.

Ovatko maantiepyöräilijät uhka autoilijoille treenattujen pohkeiden, tiukkojen asusteiden ja nopeiden pyörien kanssa? Tuskin yksikään toppatakki päällä pyöräilevä joutuu edellä kuvatun toiminnan kohteeksi.

Autoilijat, myös sillä pyöräilijällä on joku, joka odottaa häntä kotiin.

Markku Eilola-Jokivirta

Oulu

