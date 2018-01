Kalevassa oli (28.12.) toimittaja Liisa Laineen ansiokas kirjoitus Oulujoen voimala-arkkitehtuurikokonaisuuden esittämisestä Unescon maailmanperintökohteeksi. Asia oli jäänyt pöydälle maakuntahallituksessa.

Maailmanperintö-status on tärkeä ja harvinainen. Suomessa kyseisiä kohteita on vain seitsemän kappaletta, etupäässä Etelä-Suomessa. Pohjoisin yksittäinen kohde on Vaasassa, Merenkurkun saaristo. Pohjoisella alueella kulkee myös Struven ketju, joka on rakennettu Suomen läpi etelästä pohjoiseen.

Oulujokilaakso on Unescon silmin katsottuna merkittävä alue jo nyt kahdesta muustakin syystä. Unescolla on samalla hierarkiatasolla kolme ohjelmaa: Maailmanperintö, Biosfääri ja Geopark.

Utajärven, Muhoksen ja Vaalan kuntien alueella sijaitseva Rokua Geopark kuuluu ainoana suomalaisena alueena, maailman pohjoisimpana, Unescon Geoparkverkostoon. Mikäli esitys maailmanperintökohteesta menisi läpi, Oulujokilaakson alue olisi tietääkseni ainut alue maailmassa, joka olisi sekä maailmanperintöalue että geopark-alue.

Pisteenä iin päälle, Struven kolmiomittausketju, joka sijaitsee Pohjoisen jäämeren ja Mustanmeren välillä, kulkee Oulujokilaakson kautta. 1800-luvulla rakennetun ketjun kautta selviteltiin aikanaan maapallon muotoa ja kokoa.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus käsittelee maailmanperintöasiaa kokouksessaan tammikuussa. Toivon, että maakuntahallitus tekee myönteisen päätöksen asiasta. Täten liitto omalta osaltaan tukisi pohjoista kulttuuriperintöämme ja sillä tavalla vaikuttaisi myös matkailullisten edellytysten vahvistumiseen alueella.

Kyösti Juujärvi

maakuntaneuvos

Utajärvi

