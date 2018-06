Mihin maailma on menossa? Mielestäni tällä menolla kohti katastrofia. Juuri mikään entinen ei enää näytä pitävän paikkaansa.

Poissa ovat entiset, varsinkin lempeän 80-luvun rauhan ja hyvinvoinnin tuulet. Nyt maailmanmenoa hallitsevat valtava eripuraisuus ja kielteisyys.

Jopa ainoa turvamme EU:kin on pahoissa eripuraongelmissa eräiden änkyräjäsenvaltioidensa suhteen, joille EU:n säännöt eivät sovi, mutta runsaat rahat kyllä kelpaavat. Ja entäpä mahtijäsen Britannian brexit. Se näyttää ajautuvan karille.

Tässä maailmantilanteessa olisi hyvin tärkeää, että EU lopultakin saisi alkuun oman puolustusjärjestelmänsä luomisen, mitä presidentti Niinistö hyvin viisaasti kaipaa. Ilman omaa puolustusta EU on pelkkä lammas tässä sotaisemmaksi muuttuvassa maailmassa.

EU:n jäsenmaiden Nato-jäsenyys turvaa lähinnä vain jäsenmaansa turvallisuutta. Siinä pelissä Suomi ”Natottomana” on yksin.

Mitä Venäjään tulee, se on kehittänyt ainakin sotavoimansa todella kovaan ja moderniin kuntoon, vaikkei sillä ydinaseiden supervaltana ole ketään uhkaajaa.

Kysehän siellä onkin vain sisäpolitiikasta ja muka lännen uhan mielikuvamaalailusta, vaikka valtavat asevarustelurahat olisi tarvittu köyhän kansan elinolojen parantamiseen.

Kuitenkin Suomella on Venäjään hyvät ja lämpimät suhteet, joita presidentti Niinistö on ansiokkaasti hoitanut.

Se kuitenkin pitää ymmärtää, ettei suuren kansainvälisen kriisin tai sodan uhan kärjistyessä näillä hyvilläkään suhteilla ole paljoa painoarvoa, kun strategiset syyt ratkaisevat. Suomi on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi hyvin tärkeä idän ja lännen strategiapelissä.

"Pahinta nyt näköpiirissä olevaa on herra Trumpin aloittama kauppasota, johon EU ja Kiina nyt vastaavat samalla mitalla. Se on vahingollista kaikille, myös itselleen Yhdysvalloille."

Mutta sitten tuo Yhdysvallat, joka entisestä demokratian, ihmisoikeuksien, talouden ja kaiken kehityksen supervallasta on taantumassa tuon kaiken takapajulaksi.

Pahinta on, että se on irtaantunut ilmastosopimuksesta ja YK:n ihmisoikeussopimuksista sekä maahanmuuton torjunnassaan pitää suurta lapsijoukkoa häkeissä vanhemmistaan erotettuna.

On surkuhupaisaa, että Yhdysvallat on jopa voimatoiminkin puolustanut ihmisoikeuksia vieraissa maissa, mutta nyt rikkoo niitä itse.

Pahinta nyt näköpiirissä olevaa on herra Trumpin aloittama kauppasota, johon EU ja Kiina nyt vastaavat samalla mitalla. Se on vahingollista kaikille, myös itselleen Yhdysvalloille, ja tyrehdyttää meneillään olevan talouskasvun, josta Suomikin on saanut nauttia. Myös Yhdysvallat on erittäin riippuvainen ympäröivästä maailmasta.

Populismi on nykyajan diktatuurisesti käyttäytyvien johtajien valtaanpääsyn avittaja. Muutosta vaativat äänestäjät eivät ymmärrä muutoksen tuomaa kokonaiskuvaa, joka useimmiten tarjoaa paljon enemmän kielteistä kuin myönteistä kehitystä.

Osmo Leinonen

Raahe

