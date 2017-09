Käynnissä olevan sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on hoidettavien yhdenvertaisuus koko maan alueella. Kuntoutussektorilla seurataan huolestuneena uudistusten vaikutusta hoitojen korvattavuuteen. Oulussa yhtenä huolenaiheena on lymfaturvotuksesta kärsivien hoidon saanti.

Lymfaturvotus on imusuoniston vahingoittumisesta tai kehityshäiriöstä johtuva krooninen ja usein etenevä turvotustila, joka pahimmillaan johtaa toiminta- ja työkyvyn menettämiseen. Suurimman potilasryhmän muodostavat rintasyöpäleikatut naiset.

Lymfaturvotuksen perinteinen hoitomenetelmä on lymfaterapia. Hoidon osa-alueita ovat manuaalinen lymfaterapia, kompressiosidonta, lihastoimintaa aktivoivat harjoitteet sekä potilaan ohjaus. Kompressiosidonta tuottaa arviolta 80 prosenttia hoitotuloksesta. Hoitosarjan jälkeen, ei sitä ennen, hoidettavalle hankitaan mittojen mukainen kompressiotuote (esimerkiksi hiha tai sukka), joka tulee uusia 4–6 kuukauden välein.

Oulun kaupunki päätti vuonna 2010 säästötoimenpiteistä, joiden kohteena oli kaupungin myöntämä lymfaterapia. Sitä korvaamaan tarjotaan ensisijaisesti koneellista, jaksottaista painepuristushoitoa, joka on kehitetty lymfaterapeutin apuvälineeksi, ei yksinään annettavaksi. Pelkkä painepuristushoito ilman turvotuksen hoidon kulmakiveä, kompressiosidontaa, jättää tulokset heikoiksi ja on yhteiskunnan varojen haaskausta.

Lymfaterapian myöntämättä jättämistä on perusteltu myös sillä, ettei se tuo pysyviä tuloksia. Väite on absurdi. Lymfaturvotus on imusuoniston vahingoittumisesta johtuva krooninen sairaus, joka yleensä vaatii elinikäistä hoitoa vähintään kompressioterapian muodossa. Kukaan ei kieltäisi MS-potilaan fysioterapiaa sillä perusteella, ettei sillä saada pysyviä vaikutuksia.

Potilaslain mukaan potilaan tulee saada riittävästi informaatiota sairautensa hoitovaihtoehdoista. Tämä ei toteudu Oulussa, jossa potilaille vakuutellaan jaksottaisen painepuristushoidon riittävän turvotuksen hoitoon. Valitettavan harva lääkärikään tietää, mistä tehokas turvotuksen hoito koostuu ja ennen kaikkea miten se toteutetaan.

Moderni lymfaterapia on hoitokokonaisuus, joka sisältää kaikki ne hoitotoimenpiteet, jotka terapeutti katsoo tarpeelliseksi käyttää potilaan optimaaliseen hoitamiseen. Korvaamalla asianmukainen lymfaterapia jaksottaisella painepuristushoidolla evätään potilaalta turvotuksen hoidon tärkeimmät osat. Tämän ”Oulun mallin” menestys näkyy korkeintaan rahallisina säästöinä, ei turvotuksen vähenemisenä.

Lymfaturvotuksen eteneminen tulisi pysäyttää heti ensioireiden ilmaannuttua. Tehokas hoito ja asianmukainen ohjeistus itsehoitoon ovat sekä potilaan että maksavan tahon intresseissä. Se säästää pitkällä aikavälillä sekä potilaiden kärsimyksiä että yhteiskunnan varoja.

Oulun kaupunki on taas kilpailuttanut lääkinnällisen kuntoutuksen ja rintamaveteraanien fysioterapiapalvelut. Näihin kuuluu myös lymfaterapia. Toivottavasti kaupunki myös hyödyntää uusia palveluntuottajia lymfaturvotuksen hoidossa.

Tom Väisänen

fysioterapeutti

lymfaterapian opettaja

Oulu

