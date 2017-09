Lauttaliikenteen kehittäminen vastaisi sekä tarpeeseen parantaa liikenneolosuhteita Hailuodon ja mantereen välillä että vaatimukseen turvata erityinen ja herkkä luonto saaressa ja saaren lähiympäristössä.

Lisäksi säästyisi kivi- ja harjuaineksia, kun niillä ei tarvitsisi alkaa täyttää merta. Siltaahan ei olisi luvassa, vaan pengertie Hailuodon ja Oulunsalon noin kahdeksan kilometrin väliseen salmeen ja siihen kaksi silta-aukkoa, joiden yhteispituus olisi vain 1,5 kilometriä.

Kun on keskitytty ajamaan tietä saareen, lauttavaihtoehto on jäänyt päivittämättä tähän päivään. Esimerkiksi ehdotus lauttaliikenteen ohjaamisesta pääsääntöisesti saaresta suoraan Oritkarin rantaan on sivuutettu kokonaan, vaikka se aidosti lyhentäisi matkaa Oulun keskustaan, jonne matkaa ja siihen kuluvaa aikaa on suunnitelmissa mitattu.

Säästöä lautan ylläpidon kuluihin on saatavissa automatisoinnista ja ympäristökuormaa pienemmäksi vaihtamalla energianlähde esimerkiksi biokaasuksi.

Pengertien mahdollistava merialueen osayleiskaava ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myöskään tiesuunnitteluprosessin olennainen osa, yleissuunnitelma, ei ole lainvoimainen, koska Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä on valitettu.

Kalevassa 2.9. julkaistun asiantuntijahaastattelun mukaan hankkeen suunnittelu ja julkinen rahoittaminen, ennen kuin luvat ja kaavat ovat lainvoimaisia, on ihan tavanomaista. Suunnittelija ottaa tietoisen riskin. Jos valitukset menestyvät, hanketta, jolle on jo osoitettu julkista rahoitusta, ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla.

Toimintatapa on arkipäivää, mutta kalskahtaa ikävältä kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.

"Esimerkiksi ehdotus lauttaliikenteen ohjaamisesta pääsääntöisesti saaresta suoraan Oritkarin rantaan on sivuutettu kokonaan, vaikka se aidosti lyhentäisi matkaa Oulun keskustaan, jonne matkaa ja siihen kuluvaa aikaa on suunnitelmissa mitattu."

Perusongelma on etukäteispäätös halutusta lopputuloksesta, tässä tapauksessa kiinteästä yhteydestä, ja selvitysten rajaamisesta ja manipuloinnista niin, ettei halutun lopputuloksen edistämiselle koidu kohtuuttomia vaikeuksia. Tietenkin myös kriittinen palaute ja vaatimukset vaihtoehtojen tasapuolisesta selvittämisestä pitää torjua.

Siitä on seurannut, ettei maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n vaatimus kaavan perustumisesta riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin ja koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia, täyty.

Pengertien vaikutuksia itse Hailuodon luontoon, maisemaan ja palveluihin ei ole tutkittu eikä aiota tutkia pengertien lähialuetta lukuun ottamatta, vaikka mikä voisi enemmän vaikuttaa saareen kuin kiinteän yhteyden rakentaminen.

Valitusoikeus on olemassa siksi, että huonoja ja vahingollisia päätöksiä voi yrittää muuttaa. Odotamme, että korkein hallinto-oikeus ei hyväksy merialueen osayleiskaavaa ja suunnitelmia. Se olisi hyvä päätös ympäristölle ja liikenteen kestävälle kehittämiselle saaren ja mantereen välillä.

Esko Saari

puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton

Pohjois-Pohjanmaan piirin puolesta

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.