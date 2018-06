Oulun kaupunki on lopettamassa Lassintalon 44 pitkäaikaishoidon laitospaikkaa. Olemme saaneet yhteydenottoja Lassintalon lakkauttamisen tiimoilta huolestuneilta omaisilta. Kokemuksemme mukaan hoivapaikoilla ja niiden saatavuudella on iso merkitys myös omaistaan hoitaville siinä tilanteessa, kun omaishoito ei ole enää oikea vaihtoehto toteuttaa hoivaa.

Kunnan perspektiivistä katsottuna omaishoito on erittäin edullinen hoidon järjestämisen vaihtoehto. Erilaiset omaishoidon tueksi järjestettävät palvelut tukevat kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista vaativassa hoivatyössä.

Jossain vaiheessa omaishoitoa tulee kuitenkin vastaan se raja, jolloin kotona asuminen omaishoidon turvin, eikä edes kotihoidon tukemana, ole enää oikea vaihtoehto. Tällöin täytyy hoidettavalle löytyä paikka, jossa on turvattu riittävä henkilökunta ja sairaanhoito.

Omaishoitajilla täytyy olla turvallinen tunne luovuttaessaan läheisensä pitkäaikaishoitoon. Omaisilta saamamme tiedon mukaan Lassintalossa on hyvä ja turvallinen hoito, sekä samat hoitajat, jotka sitä turvaa myös tuovat. Lassintalossa hoiva on kodinomaista, kaikilla on oma huone, jonka omaiset ovat sisustaneet läheisen henkilökohtaisin tavaroin. Henkilökunta on ammattitaitoista, ja vaihtuvuus on vähäinen.

Kaupungille on taloudellisesti edullista lopettaa laitoshoito. Mielestämme talous ei voi kuitenkaan jyrätä kaikkein haavoittuvimmassa ja avuttomimmassa asemassa olevia kuntalaisia. Heilläkö kunnan taloutta tasapainotetaan?

Lakkauttamisesityksen perusteluna on käytetty Vanhuspalvelulain 980/2012 14§:ää, jonka mukaan ”Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.”

Tämän kohdan käyttäminen lakkautuksen perusteluna on mielestämme erittäin tulkinnanvarainen. Vanhuspalvelulain mukaan vanhusten hoidon tulee tukea ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Lakkauttamispäätös ei tue tämän tavoitteen toteuttamista.

"Mielestämme talous ei voi kuitenkaan jyrätä kaikkein haavoittuvimmassa ja avuttomimmassa asemassa olevia kuntalaisia."

Lisäksi toteamme, että kaupunki ei ole tietääksemme arvioinut sitä, mitkä olivat Tuirankartanon ja Haukiputaan hoivan lopetusten taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset. Tässä lakkauttamisehdotuksessa ei ole mielestämme myöskään huomioitu omaisten kuulemista riittävästi.

Esitämmekin, että nykyisten pitkäaikaisen hoidon asiakkaiden luonnollisen poistuman jälkeen paikka toimisi jatkossa ikäihmisten lyhytaikaisen hoidon paikkana mukaan lukien vuorohoito, joka on omaishoitajille tärkeä asia. Tämä ratkaisu sopisi yhteen jäljelle jäävän tehostetun palveluasumisen 14-paikkaisen yksikön, henkilökunnan osaamisen sekä talossa tarjolla olevien toimintojen ja rakenteiden kanssa. Tämä mahdollistaisi myös hitaan ja inhimillisen toiminnan muutoksen.

Minnamaria Salminen

toiminnanjohtaja

Taina Pitkänen-Koli

puheenjohtaja

Oulun seudun omaishoitajat ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.