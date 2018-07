Myllytullin Lasaretinsaaren asemakaavanmuutosluonnos on valmistunut ja se on asetettu nähtäville 15.6.–31.8. väliseksi ajaksi mielipiteitä varten.

Nyt viimeistään on aika panna peli poikki asemakaavanmuutoshankkeelle, joka Lasaretinsaaren lisäksi laajasti tuhoaa Myllytullin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kuuluminen tähän valtioneuvoston vuonna 2009 hyväksymään luetteloon (RKY 2009) tarkoittaa, että valtakunnassa ei ole toista näin merkittävää puisto-/suistoaluetta ja kulttuuriympäristöä. Kerrostalotihentymiä sen sijaan löytyy joka kaupungista. Niiden vuoksi turistit eivät Ouluun tule.

Tuottaa tuskaa kuvitella, miten nykyinen viihtyisänä palkittu ravintola- ja hotellimiljöö ja sen vanhimmat 1600-luvulta asti periytyvät rakenteet ympäristöineen muuttuvat ahtaiksi autopaikkojen valtaamiksi pihoiksi. Hotellin ikkunoista avautuvat ajotiet ja pysäköintipaikat sekä sisäpihoille että Oulujoen padon puolelle.

”Keskustori” muuttuu todellisuudessa pysäköintiaukioksi. Epätoivoista tilannetta esitetään lievitettäväksi pysäköintitorin pinnan kuvioinnilla. Ympäristösuunnitelmassa on näkymä aukiolta. Aukio esitetään valheellisesti auvoisana autoista vapaana toriaukiona, jota tuskin taivaasta erottuvat kerrostalot reunustavat. Tosiasiassa autopaikkoja ei ole esitetty varattavaksi liikaa, päinvastoin. Niiden suuri määrä on seurausta kerrosalan lähes kaksinkertaistumisesta nykyiseen verrattuna.

Asemakaavanmuutoksen aiheuttama tuho ei koske vain alueen sisäosaa, vaan vaikuttaa laajasti Hupisaarille IV-VIII kerroksisten rakennusten ulottuessa aivan puistoalueen rajaan kiinni. Oman tontin puolella ei pääse edes julkisivua huoltamaan saatikka taloja rakentamaan.

Lasaretinväylän varteen suunniteltujen kerrostalojen pihoille ei pääse kuin sisäkautta. Kanavan rantaa on sen vuoksi muokattava ja rakennettava polku. Mitään yleistä tarvetta liikkumiseen ei tällä kohtaa ole.

"Maansa voi myydä vain kerran. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön voi tuhota vain kerran. "

Paikalla käydessä voi vain kuvitella mitä tarkoittaa, kun lohiportaan ja ravintolarakennuksen välinen nurmialue puolittuu, kun VI-VII-kerroksinen kerrostalo ja sen jatkeelle suunniteltu katosrakennus työntyy siinä olevaan nykyisin näkymättömään korttelin rajaan kiinni.

Lohipadon läheisyys on tietenkin hyvä myyntivaltti asunnoille, mutta miten paljon se lohia, kaupunkilaisia ja matkailijoita viehättää, on näköjään toisarvoinen juttu.

Selvityksiä on tehty runsaasti lain edellyttämällä tavalla. Hanke liitemateriaaleineen käsittää 95 sivua, mutta ne eivät ole vaikuttaneet hankkeen etenemiseen.

Asemakaavanmuutos on räikeästi voimassa olevan valtuuston vuonna 2016 vahvistaman yleiskaavan vastainen. Yleiskaavan mukaan alue on julkisten palveluiden aluetta (PY), jolle luonteeltaan julkisten palveluiden lisäksi saa sijoittaa palvelujen yhteyteen soveltuvia työpaikkatoimintoja ja vähäisessä määrin myös asumista.

Ympäristölliset suojeluvaatimukset ohitetaan täysin tai arvellaan niiden täyttyvän sillä, että on kutsuttu museotoimen edustaja Hengitysliitto Ry:n, Rakennusteho Group Oy:n ja kaupungin yhdessä järjestämään arkkitehtuurikutsukilpailun palkintolautakuntaan.

Vuonna 2000 vahvistetun asemakaavan mukaan alue on yleisten rakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään (Y/s). Se tarkoittaa, että suojelun piirissä eivät ole ainoastaan yksittäiset suojeltavat rakennukset vaan myös niiden ympäristö. Asemakaavanmuutoksessa luovutaan ympäristön suojelusta, koska ympäristöä ei tässä hankkeessa huomioida saatikka suojella.

Tällaista Oulua emme halua. Kilpailun kautta on hankittu laadukas ja moderni suunnitelma kerrostalokortteliksi. Sen sijainti Hupisaarilla on jo lähtökohdiltaan täysin väärä. Valtakunnallinen peruuttamaton kulttuuriskandaali on vältettävä.

Maansa voi myydä vain kerran. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön voi tuhota vain kerran. Rahapula ei ole tähän saakka kelvannut hyväksyttäväksi syyksi yleiskaavan vastaiseen maankäyttöön ja asemakaavassa korttelin ympäristöä koskevasta suojelusta luopumiseen. Asemakaavanmuutoksesta on luovuttava.

Anna-Maria Kantola

arkkitehti SAFA

Oulu

