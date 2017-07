Satavuotiaan Suomen nuorten terveys paranee, myös seksuaaliterveys. Tästä kiitän viisaita ja vastuullisia kasvattajia, kiinnostuneita vanhempia, lasta ja nuorta kunnioittavaa kasvatustapaa, pakollista terveystiedon oppiainetta, opettajien arvostavaa suhtautumista, hyvää varhaiskasvatusta ja ennen kaikkea suunnitelmallisia, vastuullisia tekoja.

Oli hienoa lukea (HS Elämä 28.6.) Tiinasta, jonka lapsi sai olla oma itsensä ja siihen suhtauduttiin upeasti.

Väestöliitto on toivon, ihmisoikeuksien ja onnellisuuden asialla. Lasten kohdalla se tarkoittaa, että paitsi kasvatusväkivalta, myös häpeäkasvatus jäisi historiaan. Kun jo pienille lapsille opetetaan itsearvostusta sekä oman ja toisen kehon kunnioitusta, toteutuu lasten itsetuntokasvatus.

Kehotunnekasvatus on oleellinen osa lapsen itsetuntokasvatusta. Siinä lapsen kehonkuvaa ja kehoitsetuntoa tuetaan ja vahvistetaan ennen nuoruuden hämmennystä.

Kehotunnekasvatuksesi voidaan kutsua pienten lasten kasvatusta kehosta, omasta tunteesta ja miten omaa ja toisten kehoa kunnioitetaan. Se on tietoa oman kehon oikeuksista, koskemattomuudesta ja taitoja oman tunteen ja tahdon näyttämisestä ja hallinnasta.

”Tällä hetkellä lasten seksuaaliterveys ja sen tuki on tietämättömyyden ja uskomusten johdosta lasten oikeuksista lähes unohdettu.”

Pienen lapsen viaton uteliaisuus ja kiinnostus kohdistuu kaikkiin kehon kohtiin ja monenlaisten kehojen eroavuuksiin. Lapsi tarvitsee suunnitelmallista tietoa, kuten turvataidot, vaikka ei itse osaa asiaa kysyä.

Tällä hetkellä lasten seksuaaliterveys ja sen tuki on tietämättömyyden ja uskomusten johdosta lasten oikeuksista lähes unohdettu.

Kunnioitukseen ja itsetunnon tukemiseen perustuva lasten varhaiskasvatus on tärkeää myös kehollisuudessa. Itsetunto rakentuu voimakkaasti lapsuuden ja nuoruuden aikana ja tämän jälkeen pysyy saavutetulla tasolla suhteessa muihin. Lasten itsetunnon suojaaminen on arvo, jonka tulee näkyä tekoina.

Vanhemmat toivat Laseke-tutkimuksessamme (2014) esiin huolen, että varhaiskasvatuksessa poikia ja tyttöjä jaotellaan paikoin räikeästi.

”Paljon tuntuu olevan vanhentunutta tietoa liikkeellä”, ”Päiväkodin myötä lapselle on muodostunut hyvin selkeä käsitys tyttöjen ja poikien pukeutumisesta.” ”Miksi tytöillä on oma jono ja pojilla oma?” Ammattilaisista neljäsosa sanoi, että lapset puhuivat viikoittain, mitä mies ja nainen voivat tai on sopivaa tehdä. Asenteet omaksutaan varhain.

Väestöliiton suositus varhaiskasvatuksen sisältöön lisättävästä kehotunnekasvatuksesta löytyy verkkosivultamme Lapsi ja seksuaalisuus. Onhan aihe oman kuntanne ohjeissa? Vain siten se voi näkyä myös ammattilaisten koulutuksessa ja osaamisessa.

Raisa Cacciatore

asiantuntijalääkäri

nuorisolääkäri, lastenpsykiatri

Väestöliitto

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.