Ritva Semi ja Anitta Pakanen kirjoittivat (Kaleva 24.10./Lukijalta) varhaiskasvatuksesta ja päiväkotien henkilöstörakenteesta. Näkemyksensä he perustavat opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamaan Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017– 2030 -selvitykseen.

Selvityksen mukaan sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien pitäisi hankkia lisäkoulutusta pätevyytensä. Tätä emme voi hyväksyä. Kaikille työssä oleville ja lastentarhanopettajiksi opiskeleville on turvattava oikeus työskennellä ammatissaan ilman lisäkoulutusta. Tuhannet nyt pätevät lastentarhanopettajat menettävät pätevyytensä ja ammattinsa, jos selvityksen esityksiä päätetään noudattaa. Pula lastentarhanopettajista pahenee. Päiväkodissa hierarkiat ammattiryhmien välillä kasvavat.

Jo vuosikaudet päteviä lastentarhanopettajia on valmistunut ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, mikä on taannut varhaiskasvatuksen laadun. Sosionomitutkinto on laajempi kuin kandidaatin tutkinto. On hämmentävää, että päiväkotien henkilöstöstä laajimman koulutuksen suorittaneille esitetään lisäkoulutusta.

Selvityksessä varhaiskasvatusta tarkastellaan erityisesti kasvatustieteen kandidaattien näkökulmasta. Valittu näkökulma sivuuttaa muut henkilöstöryhmät ja jättää kehittämisen puolitiehen.

"Kaikille työssä oleville ja lastentarhanopettajiksi opiskeleville on turvattava oikeus työskennellä ammatissaan ilman lisäkoulutusta."

Varhaiskasvatusta on kehitettävä yhdessä, jotta myös vastaisuudessa lapset saavat laadukasta palvelua. On perustettava laaja-alainen työryhmä, joka laatii yhteisen esityksen varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta sekä alalla tarvittavasta osaamisesta ja koulutuksista.

Esitämme, että ryhmää koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriö ja siihen tulevat mukaan kaikki varhaiskasvatuskoulutusta antavat oppilaitokset ja työnantajien sekä varhaiskasvatuksen ammattiryhmien edustajat. Näin toimimalla pidämme huolta siitä, että alan kentän kaikki näkökulmat ja osaaminen tulevat hyödynnetyiksi. Lopputuloksena lapset ja perheet saavat edelleen laadukasta varhaiskasvatusta.

Marjo Varsa

ammattiasioiden päällikkö

Sosiaalialan korkeakoulutettujen

ammattijärjestö Talentia ry

