Markkuun kylän sydän, perusta, vetovoima ja vahvuus – kyläkoulu – halutaan lakkauttaa. Osa päättäjistä on perustellut lakkautusta taloudellisella säästöllä ja osa taas vetoaa lapsen etuun. Yleensä kyläkoulujen lakkautuksessa vedotaankin säästöihin – tosin usein muutaman vuoden päästä huomataan, että säästöä ei syntynytkään.

Markkuun koulun kohdalla tilanne on sama. Kuljetuskustannukset tulisivat kalliiksi, koska kaikki markkuulaiset täytyisi kuljettaa kirkonkylälle. Pitkät matkat linja-autossa heikentävät oleellisesti lasten hyvinvointia.

Lapset liikkuvat nykyään aivan liian vähän ja tästä seuraa suoraan kasvavat kulut sosiaali- ja terveyspuolelle. Liikunta ja ulkoilu vähentyisi meidän lapsilta 75–90 minuuttia päivässä. Tämä on todella paljon aiheuttaen pitkällä aikavälillä ongelmia ja mittavia kustannuksia.

Yksi uusista teemoista tuntuu olevan ehyt koulupolku sekä kaveripiirin laajeneminen. Pieni oppilas ei tarvitse isoa kaveripiiriä vaan turvallisen ympäristön oppimiseen. Isot ryhmäkoot ja suuri koulu ei ole kaikille se ideaalein vaihtoehto. Ehyt koulupolku taas toteutuu aivan samoin Markkuulla kuin kirkonkylän kouluissa.

Markkuun opetus on erittäin laadukasta. Opettajat ovat kokeneita, päteviä ja huomioivat lapset yksilöllisesti opetuksessa. Koulussa on tehty yhteistyötä kyläyhdistyksen kanssa muun muassa Mokin (monialainen oppimiskokonaisuus) osalta, joka tarjoaa loistavat mahdollisuudet hyödyntää koko kylän osaamista.

"Pieni oppilas ei tarvitse isoa kaveripiiriä vaan turvallisen ympäristön oppimiseen."

Koulun opetus on tasokasta, eikä siinä ole mitään puutteita verrattuna kirkonkylän kouluihin. Markkuun koululla on mahtava yhteishenki. Yhdysluokat opettavat vastuuta ja omatoimisuutta. Oppilaat ovat kavereita yli luokkarajojen ja viettävät koulun jälkeen aikaa yhdessä.

Jos Markkuun koulu lakkautetaan, ovat oppilaat todella eriarvoisessa asemassa verrattuna kirkonkylän oppilaisiin. Markkuulaiset joutuisivat istumaan pitkän ajan linja-autossa eivätkä voisi osallistua iltapäiväkerhoihin, koska koulubussi lähtee tiettyyn aikaan. Tämä myös tekee sen, että lapset joutuvat olemaan pitkiä aikoja yksin kotona.

Markkuun koulun lakkauttaminen tulisi suurentamaan muun muassa tulevien 2. luokkalaisten ryhmäkokoja Kirkkomännikön koululla. Ryhmät olisivat niin valtavia, että koulutyö kärsisi sekä oppilailla että opettajilla.

Tämän estämiseksi tulisi muodostaa uusi ryhmä 2. luokkalaisille ja tämä söisi, yhdessä kuljetuskustannusten kanssa, kaikki oletetut säästöt, joita Markkuun koulun lakkauttamisella tavoitellaan.

Lapsen etu on kirjattu YK:n lasten oikeuksien sopimukseen, joka velvoittaa kuntia. Ensisijainen harkintaperuste tulisi olla lapsen etu. Pienen lapsen etu on ehdottomasti turvallinen lähikoulu lyhyen matkan päässä. Kirkonkylän oppilaille se on Kirkkomännikkö/Rantarousti, Markkuulla se on Markkuun kyläkoulu.

Odotan Tyrnävän kunnalta ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta säilyttää Markkuun koulu. Kyläkoulun vetovoimalla saamme Markkuulle uusia asukkaita, säilytämme aktiivisen kylän, mahdollisuuksien Markkuun, joka tarjoaa kaikille tyrnäväläisille elinvoimaa, aktiviteetteja ja iloa elämään!

Heinituuli Holopainen

kolmen pienen markkuulaisen lapsen äiti

Tyrnävä

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.