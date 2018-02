Salonpään koulu, jossa on yli 140 oppilasta, on lakkautettavana. Oppilaita ollaan siirtämässä Niemenrantaan, jossa on tilaa 280 oppilaalle. Niemenrannassa on jo nyt 380 oppilasta, joista kaksi luokkaa on evakossa Kirkonkylän koululla, kun omaan kouluun ei mahdu.

Noihin 280 oppilaalle mitoitettuihin tiloihin yritetään siis saada yli 520 lasta + oppilasmäärien kasvu. Eikä missään laskelmissa näy Niemenrannan investointeihin tai koulukuljetuksiin varattuja rahoja, pelkät Salonpään lakkautuksen säästöt. Ja ne säästötkin ilmeisesti laskettu pieleen.