Kaleva uutisoi 6.4. näyttävästi, kuinka paikallistahoilta kysytään näkemyksiä suunnitteilla olevista luonnonsuojelualueista.

Uutisen mukaan Pohjois-Pohjanmaalle, Etelä-Lappiin ja Keski-Pohjanmaalle ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita, yhteispinta-alaltaan noin 85 000 hehtaaria.

Esimerkit muualta maasta ovat osoittaneet, että ellei paikallisia tai käyttäjiä oteta huomioon ja jos suunnitelmat hyväksytään alkuperäisessä muodossaan, aiemmin metsästysseurojen käytössä olevilta alueilta metsästysmahdollisuudet kutistuvat lähes olemattomiksi.

Miksi metsästysseurojen kuulemiseen näin merkittävässä asiassa ei ole annettu aikaa? Olen todella pettynyt tapaan, jolla tätä projektia ajetaan eteenpäin.

Näinkin mittavan hankkeen kyseessä ollessa, olisin toivonut myös yhteistyön olevan paremmalla tasolla.

Metsästysseuroille osoitettu kirje on päivätty 9.4., ja on saapunut postissa seuroille muutamia päiviä myöhemmin. Kuulemiset olivat jo 16.–18.4. ja lausunnot on pyydetty jätettäväksi jo 30.4. mennessä.

Tästä voisi saada käsityksen, että tarkoituksena olisi edistää hanketta ilman aitoa yhteistyötä, ajamalla se niin nopeasti maaliin, etteivät metsästäjät ehtisi valmistautua antamaan vastineita.

En haluaisi uskoa tämän olevan tarkoituksena. Mahtuneekohan tällainen toiminta hyvän hallintotavan ja kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun raameihin?

Tuskin tätä koko hankettakaan on alettu valmistelemaan muutamaa viikkoa ennen näitä keskustelutilaisuuksia.

"Tunnustetaanko metsästys harrastuksena ja säilytetäänkö metsästysmahdollisuudet alueilla?"

Metsästäjien suorittamat riistakolmiolaskennat ja eläinkantojen seuranta, vieraslajien pyynti ja hirvieläinkantojen hallinta sekä aktiiviset elinympäristöjen parannustoimet ovat muutamia esimerkkejä metsästäjien toimista luonnon hyväksi.

Pienpetojen, etenkin minkki- ja supikoirakannan rajoittamisella on mahdollisuus parantaa todennäköisyyttä useiden lintulajien pesinnän onnistumiselle. Metsästysalueiden pirstoutuminen vaikeuttaa metsästystä merkittävästi.

Mielenkiintoista nähdä, otetaanko monipuolinen ja arvokas toiminta oikeasti huomioon. Tunnustetaanko metsästys harrastuksena ja säilytetäänkö metsästysmahdollisuudet alueilla?

Vai onko hankkeen tarkoituksena nipistää metsästysmahdollisuuksia sieltä, mistä vain mahdollista?

Yleensä eri käyttäjä- ja harrastajaryhmät sopivat erittäin hyvin alueille, ja tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia suomalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti.

Nyt on tärkeää, että Metsähallituksen lausuntopyyntöön vastaavat myös ne metsästysseurat, jotka ovat saaneet tiedotteen, mutta eivät päässeet osallistumaan keskustelutilaisuuksiin.

Toivottavasti jatkossa asioita voitaisiin edistää läpinäkyvästi ja rakentavassa hengessä, kaikki alueen käyttäjät aidosti huomioiden, jolloin asioilla olisi myös laaja tuki. Todennäköisesti tämä olisi myös luonnon etu.

Risto Paakkonen

toiminnanjohtaja

Suomen Metsästäjäliiton 29Oulun piiri ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.