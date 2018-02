Meillä koira ei ole "hän" vaikka onkin rakas perheenjäsen.

Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Ennen ei Suomessa ollut kovinkaan paljon "rotukoiria" suhteutettuna koko koirakantaan. Suuri osa koirista oli hankittu johonkin tarpeeseen, joka on pääsääntöisesti ollut metsästyskäyttö. Pieni osa on ehkä toiminut paimenkoirina. Käyttökoirien ominaisuuksiin kuuluu säänkestävyys mikä tarkoittaa paksua ja tiivistä turkkia sekä valtaisan vilkasta verenkiertoa käpälissä. Omilla Suomenpystykorvillani on karvapeite todella muhkea ja tiheä sekä tassut erittäin lämpimät, jopa kuumat. Pikinokkani ampaisevatkin riemuissaan ulos kovillakin pakkasilla, mikä kertoo niiden nauttivan ulkoilusta kelillä kuin kelillä. Metsästys onkin sitten oma lukunsa kun tassutkin painuvat hiukan hankeen, jossa ne pysyvät vieläkin lämpimämpinä eikä koira muutoinkaan huomaa metsästyskiihkoltaan mitään muuta. Suomenpystykorva, SE on koira.