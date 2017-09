Taneli Kärki nosti kommentissaan (Kaleva.fi 5.9.) hyvin esille, miten Oulun koriskulttuuria voisi Suomen koripallomaajoukkueen eli Susijengin aiheuttaman nosteen myötä kehittää satsaamalla ulkoliikuntapaikkoihin. Esimerkiksi Kuusisaareen tuleva ulkokorispyhättö on hieno askel oikeaan suuntaan.

Koris on kuitenkin ennen muuta sisälaji, ja harjoittelu- ja varsinkin peliolosuhteissa on kehittämistä sielläkin. Harjoittelupaikoista ja -vuoroista on pulaa kaikilla lajeilla, mutta lähitulevaisuus rokottaa erityisesti perinteisiä koripallosaleja.

Karjasillan sali poistuu pian käytöstä, ja Tuira lienee seuraavana. Nämä nimenomaan korikselle erinomaiset harjoittelupaikat ovat tuttuja ja muistorikkaita jokaiselle tässä kaupungissa joskus tosimielessä palloa pomputtaneelle tytölle ja pojalle.

Tälle kaudelle liikuntavirasto pystyi korvaamaan Karjasillan menetyksen loistavasti; Kastellin monitoimitalon hieno A-Sali tarjoaa todella hyvät olosuhteen harjoitteluun. Karjasillan poistuminen käytöstä vuodenvaihteessa aiheuttaa suurta huolta viikonloppujen pelipaikoista.

Toiveenamme olisi pelata ottelut C-junioreista ylöspäin uudessa pääharjoitussalissamme Kastellissa, mutta viikonloppuisin hieno parketti peitetään muovimatolla salibändyä varten. Muovimattoiset salit käyvät hyvin nuorempien junioreiden pelipaikoiksi, mutta vanhempien junioreiden olisi tärkeää ja kilpailusääntöjen mukaan jopa pakollista päästä pelaamaan parketti- tai puulattialla.

"Urheilutalon saaminen myös vanhimpien junioreiden pelipaikaksi vahvistaisi salin identiteettiä Oulun koripallopyhättönä."

Huippukorikselle on Oulussa jo olemassa hyvä pelipaikka, Oulun urheilutalo, jossa pelaa miesten korisdivarijoukkue Ynni (Oulun NMKY).

Urheilutalon saaminen myös vanhimpien junioreiden pelipaikaksi vahvistaisi salin identiteettiä Oulun koripallopyhättönä ja tarjoaisi hienot puitteet selkeälle kotipesälle Karjasillan jälkeen.

Ynni ja juniorit ovat kehittäneet yhteistyötään tavoitteena kasvattaa omista junioreista vähintäänkin I-divisoonatason pelaajia, kuka ties tulevaisuuden lauri markkasia. Tätäkin päämäärää yhteisen pelipaikan olemassaolo tukisi hienosti.

Urheilutalon erikoisuus on yläkerran kahvilasta ison osan haukkaava kuntosali, joka ei varsinaisesti helpota pelitapahtumien järjestämistä.

Pelipaikkana urheilutalo on sopivan kokoisena ja kahden puolen katsomoineen mainio – korislegenda Hanno Möttölä kehui sitä toissa kaudella tunnelmaltaan yhdeksi sarjan parhaista, kun Oulussa vieraili Mäkelänrinteen urheilulukion joukkue, tähtenään kukapa muukaan kuin Lauri Markkanen.

Urheilutalon korvaava uusi halli huippusisäpalloilulle siintää jo suunnitelmissa, mikä on loistava asia. Samalla on huolehdittava ruohonjuuritason harjoittelupaikoista, tulevien supertähtien kehittymismahdollisuuksista ja ulkokoriksen rennon letkeistä ajanviettopaikoista.

Tällaisen kokonaisvaltaisen koriskulttuurin kehittämiseen on nimittäin Oulussa nyt kaikki mahdollisuudet, kun susi ulvoo niin, että täällä asti tuntuu.

Petri Montin

puheenjohtaja

ONMKY juniorit

Karri Oikarinen

puheenjohtaja

Ynni koripallo

