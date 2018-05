Kalevan artikkelissa ”Nettikasinot kuriin teknisillä estoilla” (26.5.) käsiteltiin hallituksen uusia keinoja ehkäistä rahapelialalla kilpailua.

Hallitus esittää, että nettikasinot voitaisiin estää Suomessa teknisten osoite- ja rahansiirtoestojen avulla. Artikkelissa todettiin useaan otteeseen, että nettikasinot ovat laittomia.

Sehän ei ole täysin totta, sillä artikkelissa haastateltu poliisin ylitarkastajakin totesi, että kyseisillä sivustoilla pelaaminen on täysin laillista. Ei ole mitään lakia, joka kieltäisi pelaamasta nettikasinoita. Myös niiden ylläpitäminen on ilmeisesti laillista, sillä jättimäiset nettikasinot saavat yhä tarjota palveluitaan suomalaisille. Vaikka ne joutuvat vetoamaan kansainvälisiin lakeihin, toiminta on edelleenkin Suomessa sallittua.

Vastustan nettikasinojen estotoimenpiteitä, sillä mielestäni kilpailu on hyvä asia, eikä rahapeleissä tarvita monopoliasemaa. Veikkauksen kasinopelien palautusprosentti on tyypillisesti 90–93 prosenttia, kun muissa nettikasinoissa pelien palautusprosentti on parhaimmillaan yli 98.

Veikkaus ei tarjoa myöskään bonuksia tai muita tarjouksia asiakkailleen. Lisäksi valikoima on paljon suurempi kilpailevissa nettikasinoissa. Asiakkaana haluan tietenkin valita sen pelipaikan, josta asiakkaalle palautetaan enemmän rahaa ja valikoima on suurempi.

Suunniteltuja estoja perusteltiin sillä, että monopolijärjestelmän pitäisi estää peliriippuvuutta ja peleihin liittyvää rikollisuutta, kuten rahanpesua. Jos näistä asioista oltaisiin hallituksessa oikeasti huolissaan, kiellettäisiin Suomessa vain ne nettikasinot, jotka antavat rahanpesun tapahtua, ja eivät ehkäise peliriippuvuutta varoituksilla ja rajoituksilla.

Veikkaus saa mainostaa uhkapelaamista. Eikö sekin ole peliriippuvuutta lisäävä tekijä?

Sen sijaan, että asetettaisiin kilpailijoille lisää estoja ja kieltoja, voitaisiin pohtia kilpailun avaamista. Sehän johtaisi myös uusien työpaikkojen syntymiseen.

Veikkausta ei tarvita enää hyväntekeväisyysrahoitukseen. Ne asiat voidaan mielestäni hoitaa ihan tavallisella verotuksella. Kuluttaja saa mielestäni itse päättää, haluaako hän rahapelaamisella tukea esimerkiksi elokuvarahoitusta. Jos haluaa, sitä varten lienee jo olemassa hyväntekeväisyysjärjestö.

Tuomas Roininen

Ylivieska

