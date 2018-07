Täytyy kyllä ihan ensiksi huokaista ja todeta, että onneksi sote-soppa siirtyi. Minun mielestä koko sotesta höpöttäminen saisi loppua, kalliiksi ovat höpinät tulleet. On pidetty etu- ja takaperin sote-seminaareja monet vuodet. Eihän tämä sote olisi ainakaan mitään hyvää tuonut tavalliselle rahvaalle. Ameriikan malliin ollaan menossa ja kovaa kyytiä.

Pääministeri Sipilä ja hänen peesaajansa hehkuttavat yhteen ääneen, että kiky on parantanut kilpailukykyämme! Tätä on toitotettu jo ihan paatokseen asti, mutta onkohan sittenkään näin? Missä näkyvät tulokset?

Julkisen sektorin lomarahaleikkaukset ja työpäivän kuuden minuutin pidennykset eivät juurikaan saa taputuksia julkisen puolen työntekijöiltä. Heiltä kun kahmitaan kaksin käsin lomarahoja valtion pohjattomaan kassaan.

Tähän aikaan vuodesta ei voi ummistaa korvia niiltä murheilta, miten julkisen sektorin pienipalkkaiset työntekijät saavat kituutella lomansa läpi, kun kiky on raapaissut taas kolmasosan heidän lomarahoistaan. Minun mielestä kaikki alle 2 000 euroa kuukaudessa bruttona tienaavat pitäisi säästää tämmöisiltä julmilta lomarahaleikkauksilta, koska näihin palkansaajiin nämä leikkaukset tekevät kaikista eniten kipeää.

Kiky vie valtavasti euroja pois kotimaisesta kulutuksesta. Tiedän, että monessa perheessä on mietitty miten saataisiin rahat riittämään edes yhteen yhteiseen kesälomareissuun, puhumattakaan yksinhuoltajista, joille joka euro on elintärkeä. Joka kuukausi pitää miettiä mistä nyt vuorostaan säästetään.

Monessa mökissä jääkin se kesäinen lomamatka tekemättä, ja näin on taas yrittäjiltä eurot lomalaisilta saamatta. Tällä on myös sitten taas laajempia vaikutuksia yrittäjien kannattavuuteen ja sitä kautta myös tietysti työllistymiseen.

Olisi aika jo tuoda esille laskelmia siitä, kuinka paljon kiky on parantanut Suomen ja tietysti myös Oulun kaupungin kilpailukykyä ja työllistymistä?

Kirjavaa on kikyn toteutus työpaikoilla. On työpaikkoja, jotka eivät toteuta kikyä mitenkään ja taas joissakin työpaikoissa on tämä viikoittainen kiky-puolituntinen toteutettu niin, että työntekijällä on mahdollisuus harrastaa liikuntaa tai jotain, mikä vahvistaa hänen jaksamistaan. Tässä mallissa on kyllä hienosti ajateltu työntekijän jaksamista.

Sitten on myös eräs toimintatapa, jossa tehdään sitä viikoittaista pidennettyä puolituntista ”Sipilä” -asenteella. Vaan onhan tällä toki hintansa: samalla palkalla tehdään nyt enemmän työtä – tai ainakin käytetään enemmän aikaa töissä olemiseen. Mitä mallia itse tahtoisit käyttää?

Jos kilpailukykyä halutaan ihan todenteolla lähteä nostamaan, niin kyllä se on meidän kaupankäynti, joka pitää saada kukoistamaan, mutta millä se Suomi-neito kukoistaa, kun ei ole vaurautta omasta takaa. Kyllä se on työmiehen ja naisen selkänahasta se kilpailukyky otettava.

Meitä suomalaisia on 5,5 miljoonaa, niin näihin kilpailukykytalkoisiin olisi pitänyt lähteä jokaisen työssäkäyvän, eikä yksistään julkisen puolen työntekijät, joilta otetaan se 30 prosenttia lomarahoista. Laskepa itse, millaisen loven tämä 30 prosentin leikkaus tekisi sinun ansaittuun lomarahaan.

Suomen hallitus on kurittanut tällä nelivuotiskaudella pienipalkkaisia, yksinhuoltajia ja työttömiä aktiivimalli ykkösellä ja kakkosella. Työntekijän maksettavaksi jää vielä korotettu työeläkemaksu. Palkan kun saa niin voisi sanoa, että ei jää kuin kintaat käteen. Työministeri Lindström, kun olet niillä töin, niin kokeilepas ensi kerralla sellaista mallia, että kaikki työllistyvät, eikä kukaan jäisi työttömäksi.

Annemari Enojärvi

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Oulu

