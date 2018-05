Kalevassa uutisoitiin 12.5. Oulun oikeustalon toimitilaongelmista. Syyttäjävirasto on siirtymässä väistötiloihin toisaalle Oulussa. Myös käräjäoikeuden istuntosaleja ja toimintoja on ympäri Oulua.

Asiaan olisi myös vaihtoehtoinen ratkaisu. Raahen oikeustalossa olisi tilaa ja sinne olisi helposti voitu lisätä toimintoja, mutta nyt Raahen toimiva oikeustalo ja käräjäoikeus ajetaan oikeusministerin toimesta pakolla alas.

Matkan pitäisi olla yhtä pitkä Oulusta Raaheen kuin päinvastoin. Lakivaliokunta olisi halunnut muuttaa käräjäoikeuspäätöstä Raahen osalta, mitä perustelimme julkisuudessakin olleilla Oulun tilaongelmilla.

Ministeri Antti Häkkänen (kok.) ei kuitenkaan taipunut, vaan pidättäytyi virkamiesesityksessä. Asia oli myös hallituspuolueiden puheenjohtajien eli trion päätettävänä ja ryhmäjohtajan kokouksissa kaksi kertaa. Lopulta lakkautukset toteutuivat hallitusryhmien pelisääntöjen mukaan.

Vastaavantyyppinen tapaus oli päätös Pelson vankilan tulevaisuudesta. Sitäkin keskushallinto ajoi alas noin kymmenen vuoden ajan.

Matti Vanhasen (kesk.) II hallitus päätti jo vuonna 2008 torjua silloisen oikeusministerin Pelson lakkautusesityksen. Sitä vastoin hallitus varasi seitsemän miljoonaa euroa Pelson vankilan peruskorjaukseen vuodelle 2009. Ministerit ja keskushallinto tekivät kaiken mahdollisen, ettei poliittinen tahto toteutuisi.

"Nyt Oulussa vallitsee liiaksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) henki. Keskuskaupungin pitäisi käytännön teoissakin huomioida koko maakunta."

Tänä keväänä ministeri Antti Häkkänen (kok.) esitti Pelson lakkauttamista ministeriön työryhmän esityksen mukaan ja toimintojen keskittämistä Ouluun. Päätös muuttui ”hovissa”, kun pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johdolla kehysriihessä päätettiin rakentaa uudet vankilat Pelsolle ja Ouluun. Nämä ovat surullisia esimerkkejä keskushallinnon asenteesta maakunnissa sijaitsevista toiminnoista.

Oulaskankaan sairaalan synnytysten alasajo Oulaisissa on ollut ministeriön ja Valviran tavoitteena vuosikausia. Potilasturvallisuus on sana, jonka taustalle voi syöttää vaikka mitä. Se on tärkeä asia, mutta Oulaskankaan osalta perusteeton.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on ottanut asiaan aivan uuden asenteen kuin edeltäjä. Hän ei ole automaattisesti nielemässä keskushallinnon virkamiesten linjauksia. Olen toiveikas Oulaskankaan puolesta.

Mikä on sitten Oulun rooli? Kaikissa näissä esimerkkitapauksissa Oulun johto on toiminut hyvin itsekkäästi. Ei ole tullut mitään kannanottoja siitä, että olisi myötätuntoa maakuntaa kohtaan. Kaikki ollaan valmiita ottamaan maakunnan kustannuksella itselle.

Tämä ennakoi vahvoja jännitteitä maakuntahallinnon aloittaessa 2020, jos meno ei muutu. Nyt Oulussa vallitsee liiaksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) henki. Keskuskaupungin pitäisi käytännön teoissakin huomioida koko maakunta.

Mikä mahtaa olla seuraava esimerkki, mitä maakunnasta ollaan keskittämässä keskuskaupunkiin. Poliitikkojen pitää ottaa parlamentarismin nimissä ohjat käsiinsä ja asettaa valmistelevat virkamiehet heille kuuluvaan rooliin eikä päinvastoin.

Antti Rantakangas

kansanedustaja (kesk.)

lakivaliokunnan jäsen

Haapavesi

