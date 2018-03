Menin asioimaan pankkiin 12.3. kello kymmenen. Vuorolipun mukaan edelläni oli yhdeksäntoista asiakasta, ja neuvonnasta saamani tiedon mukaan tiliasiakaspalvelussa olisi koko päivän vain yksi virkailija.

Minulle kyseessä oli kolmas vastaavanlainen perättäinen kelvoton asiakaspalvelu. Uusia kassa-asiakkaita lappasi koko ajan sisään, ja palvelupiste suljettiin kello 12.30.

Tiedustellessani seuraavana päivänä asiaa puhelimitse vastaavalta pankinjohtajalta, sain tylyä kohtelua: minua käskettiin opettelemaan tietokoneiden käyttöä ja hoitamaan asiat itse.

Kerroin hallitsevani kuusi tietokonejärjestelmää. Kerroin töissä ollessani 70-vuotiaana käyttäneeni muun muassa Oulun kaupungissa lääkärintyössäni koko ajan potilasta tutkiessani yhtä aikaa jopa kolmea tietokoneohjelmaa: Efficaa, Työterveysjärjestelmää ja Oulun kaupungin tietokonejärjestelmää.

Pankinjohtajan pajatus ei loppunut, vaan hän jatkoi puheeni päälle puhumista keskeytyksettä, ja ottamatta huomioon vastauksiani. Koska tämä röyhkeä porukka ei kuuntele omien asiakkaidensa mielipidettä, lainaan hänelle OP:n pääjohtajan Timo Ritakallion mielipidettä Kalevassa 22.3. ”Sekin on otettava huomioon, että sellaisillakin asiakkailla, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta tai 75 vuotta, on edelleenkin palvelutarpeita. He muodostavat yhä isomman osan asiakasmassasta. Pankin ei kannata muuttua nopeammin kuin asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu”.

"Pankinjohtaja, kassapalveluiden pomo, sinä istutit minua tarkoituksellisesti kolme kertaa odottamassa kerrallaan yli kaksi tuntia, enkä pitänyt siitä."

Oma neuvoni on, että allekirjoittaneen tapaan muutkin yli 75-vuotiaat edelleen ymmärtävät kaltoinkohtelun sekä ylimielisen puheen, ja reagoivat siihen. Pankinjohtaja, kassapalveluiden pomo, sinä istutit minua tarkoituksellisesti kolme kertaa odottamassa kerrallaan yli kaksi tuntia, enkä pitänyt siitä. Aiotko jatkaa käytäntöäsi? Odotustilassa oli tuolloin todella ärtynyt ilmapiiri. Etkö välitä siitä?

Simo Räisänen

ylilääkäri, eläkkeellä

Oulu

