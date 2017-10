Lainsäädäntö edellyttää tulkkauspalvelun järjestämisen hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla. Eeva Tupi, Maija Koivisto ja Salla Fagerström kritisoivat Kelan hallitukselle osoitetussa kirjeessä (Kaleva 27.10./Lukijalta) tulkkauspalveluun ja sen hankintaan liittyviä asioita.

Kelan hallitus on seurannut tulkkauspalvelun kilpailutusta ja siihen liittyvää julkista keskustelua säännöllisesti kuluvan vuoden aikana.

Vuonna 2016 tulkkauspalvelua käytti noin 3 400 kuulovammaista, puhevammaista ja kuulonäkövammaista henkilöä. Palvelun uudistuminen lisää asiakasryhmien yhdenvertaisuutta ja parantaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Kaikki asiakkaat voivat ottaa käyttöön henkilökohtaisen tulkkilistan, jolle he voivat ehdottaa tulkkeja.

Lisäksi tulkkauspalvelu järjestetään niin läheltä kuin mahdollista. Nämä uudistukset ovat asiakkaiden toivomia ja niiden tavoitteena on parantaa tulkkauspalvelun laatua.

Uusi palvelumalli ja kilpailutuksen kriteerit perustuivat niihin huomioihin ja tietoihin, joita Kelassa on kerätty siitä lähtien, kun palvelu siirtyi Kelan järjestettäväksi 2010. Uudessa palvelumallissa on huomioitu myös asiakkailta ja asiakasjärjestöiltä tullut palaute.

Kelan saamassa palautteessa ja julkisessa keskustelussa on noussut esiin, että tulkkaustyötä pitää tehdä, jotta taito pysyy yllä ja osaaminen karttuu. Nykyisessä palvelussa on kirjoilla tulkkeja, jotka ovat tehneet hyvin vähän, jos ollenkaan, tulkkaustyötä. Kelan tehtävänä on varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa osaavan ja ammattitaitoisen tulkin. Näin tehdään jatkossakin.

Kela ostaa niin paljon tulkkauspalvelua, kuin asiakkaat tarvitsevat, ja on varautunut ostamaan enemmän tulkkauspalvelua kuin aiemmin. Tulkkausta ostettiin 2016 noin 42,9 miljoonalla eurolla, ensi vuonna sitä on varauduttu ostamaan noin 49 miljoonalla eurolla.

Kela tunnistaa kirjoituksessa esille tuodut haasteet. Kela on valmistelemassa STM:lle esitystä vammaisten tulkkauspalvelulain mukaisten palveluiden irrottamiseksi hankintalaista.

Kelan hallituksen puheenjohtajana edellytän, että lainmuutoksen valmistelu etenee viivytyksettä. Kelan hallitus on valmis viemään asiaa eteenpäin myös yhteistyössä Kelan valtuutettujen kanssa. Hallitus seuraa tiiviisti uuden palvelun toimeenpanoa, jotta siirtyminen tapahtuu sujuvasti ja siten että asiakkaat saavat heille kuuluvan palvelun.

Terttu Savolainen

Kelan hallituksen puheenjohtaja

