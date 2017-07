Tässä olisi mielipiteeni siitä, kun Kaukovainion asuntojen hinnat vaan tuntuvat vuosi vuodelta putoavan, joka suuresti ihmetyttää.

Pohdiskeltuani asiaa suunnalta sun toiselta olen tullut siihen tulokseen, että kiinteistövälittäjät ovat saaneet negatiivisuudella ja polkemalla hintoja tämän aikaan. Mitään muuta ei nähdä kuin se, että putkiremppa on tekemättä. Kaikki muut taloyhtiön hyvät puolet poljetaan tämän alle.

Hyvät ihmiset, jos omistatte asunnon eikä asuntoa ole ihan pakko myydä, jättäkää myymättä tai käyttäkää useita välitysfirmoja arvioimassa asuntonne ja valitkaa se, joka näkee kaiken muun hyvän mitä asunnossa, ympäristössä, taloyhtiössä, palveluissa ja niin edelleen on, ja myy asuntoa positiivisella asenteella.

Kaukovainio on asuinalue, jonka arvo on nousemassa, niin miksi sitten myytte pilkkahinnoilla. Muutenkin hinnat ovat nousemassa, ei laskemassa.

"Arvostakaa asuinaluettanne. Se on rauhallinen keidas keskustan tuntumassa."

Kaukovainiolle on tulossa isoja muutoksia. Se on lähellä kaupunkia, oppilaitoksia, sairaalaa ja muita kunnallisia palveluita. Lähellä on kauppoja, urheilukenttä, kuntopolku, pyörätiet ja niin edelleen. Arvostakaa asuinaluettanne. Se on rauhallinen keidas keskustan tuntumassa.

Tämä ei ole myyntipuhe, vaikka itsellä onkin siellä asunto, jota olen silloin tällöin yrittänyt myydä, mutta jättänyt sen aina myöhempään ja myöhempään odottaen arvonnousua.

Putkiremonttia ei tarvitse pelätä. Jos se tulee, taloyhtiön saamat lainat ovat edullisia ja kun jo vastikkeet ovat tuolla alueella alhaisia, se ei paljon vastikkeita nosta – ja jos, siihen menee 5–10 vuotta tai mitä liekään, niin tekniikka kehittyy ja sen myötä halpenee ja remonttien ajat lyhenee. Ystävällisesti kunnioittaen hyvän kaupunginosan puolesta

Arja Laihonen

Oulu

