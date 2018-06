Harkimon uusi ryhmä tai puolue näyttää saavan melko innostuneen vastaanoton. Ehkä siinä eniten viehättää se, että kansalaisille on luvattu päästä esittämään ajatuksiaan ja ehkä vaikutusmahdollisuuskin voisi tulla tätä kautta?

Mutta jos isona ajatuksena on kerätä kansalaisilta ajatuksia ja sitten koota niistä ohjelma, niin poikkeaako se paljoa nykyisten puolueitten toimintatavoista?

On epätodennäköistä, että kansalaismielipiteitä kokoamalla saataisiin aikaan jotakin vallankumouksellista. Joka tapauksessa olisi tyytyminen yhteen puolueohjelmaan.

Tässäkin uudessa puolueessa olisi se sama ongelma, että jos on vihreitten kannalla ympäristöasioissa, joutuu kannattamaan myös vihreitten kantaa ydinvoimaan ja maahanmuuttoon. Jos kannattaa keskustan näkemystä huoltoturvasta, joutuu kannattamaan heidän maakuntamalliaankin halusi tai ei.

Pidän hankaluutena sitä, että yhden asian kannattajana joudun kannattamaan toista asiaa, mikä onkin minulle vastenmielinen asia.

En tiedä kuinka realistinen tämä ehdotukseni on, mutta lähtisin ratkaisemaan kansalaisvaikuttamisen ongelmaa niin, että perustettaisiin systeemi, missä asiantuntijat keräävät eri alueilta, vaikkapa ydinvoimasta, tietopaketteja, jotka olisivat tarpeeksi kattavia, mutta sellaisia, että keskimääräinen peruskoulun käynyt voisi ne omaksua.

"Ajokortin omistaja pääsisi erityiselle foorumille äänestämään juuri samasta kysymyksestä, jonka eduskunnan täysistuntokin tulee päättämään."

Kansalainen voisi kirjautua pankkitunnuksillaan tai paperillakin järjestelmään ja hän voisi suorittaa tentin, ensin kaikille yleistentin, ja kutakin päätettävää asiaa käsittelevän erityisalueen tentin. Tentit läpäisseille kansalaisille annettaisiin ”Kansalaisen ajokortti”. Ajokortin omistaja pääsisi erityiselle foorumille äänestämään juuri samasta kysymyksestä, jonka eduskunnan täysistuntokin tulee päättämään.

Kansalaisen ajokortin äänestystulos olisi neuvoa antava, mutta todennäköisesti tulos tulisi vaikuttamaan myös kansanedustajien napinvalintaan päättävässä äänestyksessä. Kunhan vain huolehditaan, että ehdottamani ajokorttisysteemi olisi puolueeton, ja näin saavuttaisi laajan luottamuksen.

Tunnustan, että ehdottamassani systeemissä on elitistisiä piirteitä, mutta vain näennäisesti. Kenellä tahansa kansalaisella on mahdollisuus uhrata muutama tunti kansalaistietojen hankintaan. Mielestäni näin valveutuneilla kansalaisilla on myös oikeus hieman laajentaa äänioikeuttaan.

En ole lainkaan varma, että äänestysasioissa ”kyllä kansa tietää”. Mutta ainakin kansalaisen ajokortin suorittanut kansa tietää.

Anti T. Männikkö

Oulu

