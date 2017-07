Suomesta on juuri löytynyt merkittävä skandium-esiintymä ja luulenpa, että tämäkin, esimerkiksi matkapuhelimissa käytettävä mineraali, siirtyy ulkomaisten kaivosyhtiöitten hyödyksi.

Suomella on paha tapa luovuttaa varantonsa pois suomalaisilta ja Suomea onkin nimitetty Pohjolan Kongoksi.

Muutama vuosi sitten Yle esitti ohjelman Suomen kaivosteollisuudesta ja kanadalaista kaivosyhtiötä johtava ulkomaalainen henkilö kehui Suomen olevan eräs maailman parhaista maista ulkomaalaisille yhtiöille. Sillä hän tarkoitti, että Suomi omalla kustannuksellaan etsii malmit, tutkii niitten käyttöarvon ja pikkurahasta antaa malmit muualta tuleville yhtiöille.

Lisäksi Suomi avustaa verorahoilla ulkomaista yhtiötä aloittamaan malmin louhinnan ja kansainvälisiä yhtiöitä tunnetusti verotetaan vähemmän kuin kotimaisia.

Se, miksi näin menetellään, menee yli ymmärryksen; annamme rahaa muille ja vielä maksamme siitä. Joku järjestelystä hyötyy, mutta eivät suomalaiset.

Mahdollisesti syy on turvallisuuspoliittinen: hallitus olettaa, että jos ulkomaisilla firmoilla on Suomessa omaisuutta, ulkomaiset hallitukset helpommin ovat tulevassa sodassa Suomen puolella. Tai ehkä totuus on raadollisempi: ulkomaisia kaivosyhtiöitä edustavat paremmat lobbarit kuin suomalaisia. Mene ja tiedä.

”Mineraaleista on maailmassa kasvava pula ja jos perustetaan suomalaisia kaivoksia, niiden osakkeista tulisi helposti kauan etsitty 'kansanosake', jollaisia lähes jokaiselta muutama löytyisi.”

Itse esitän seuraavaa: Suomen kaivokset kansallistetaan eli otetaan Suomen haltuun. Mineraaleista on maailmassa kasvava pula ja jos perustetaan suomalaisia kaivoksia, niiden osakkeista tulisi helposti kauan etsitty ”kansanosake”, jollaisia lähes jokaiselta muutama löytyisi.

Joku saattaa olla sitä mieltä, että ulkomaiset kaivosyhtiöt työllistävät suomalaisia. Tämä voi tällä hetkellä olla totta, mutta kansainvälistyvässä maailmassa työvoima keikkailee siellä täällä. Jo nyt esimerkiksi rakennustyöväestä suuri osa on ulkomaalaisia pätkätyöläisiä ja jos suomalainen kaivosmies on kalliimpi kuin ulkomaalainen, niin kaivokset tulevat pyörimään kaivoksesta toiseen liikkuvien halpatyöntekijöitten voimalla.

Kannattaa muistaa vanha sanonta: ”Hullu ei ole se joka pyytää, vaan se joka antaa”.

Esa Paloniemi

Kellon Kiviniemi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.