Oulun torille suunnitellun hotellin rakentaminen on aloitettu. Hotellin alustavissa suunnitelmissa luvattiin kaupungin ja Narikka Oy:n toimesta, että koko tori järjestellään uudelleen siten, että kukaan ei joudu kärsimään, eikä alueen pieneneminen vaikuta alueen yrittäjiin. Oma kahvilavaununi kärsii suunnitelmasta suuresti. Asiakaspaikat puolittuvat eikä lapsiperheille tarkoitetut keinulaitteet mahdu torille.

Narikka Oy:n hallitus on päättänyt sijoittaa vain kahvilavaunut torin luoteiskulman reunaan teatteria vastapäätä. Siellä kahvilat olisivat poissa asiakkaiden näkyvistä. Aina auki olevat kahvilat olisivat vähemmän aikaa auki olevien telttojen takana.

Kahvilavaunut ovat kauppatorin olohuone, muiden toriyrittäjien hyötynä ja asiakkaille lähes aina auki olevina keitaina. Torille tullaan kahville ja ostamaan tarjolla olevia muita torin tuotteita. Suunniteltu sijainti telttojen ja torille pysäköityjen autojen takana, kaukana torin pääsisäänkäynnistä, Toripolliisista, hiljentää rajusti kahvilavaunujen ja koko torin toimintaa.

Suomen kaikilla kauppatoreilla kahvilat ovat torin sydän. Myös Oulun tori tarvitsee huhtikuusta syysmarkkinoihin saakka auki olevat kahvilavaunut näkyville ja helposti saavutettaville paikoille. Muuten tori olisi auki vain silloin kun aurinko paistaa ja marjat ovat kypsiä.

Ymmärrän ettei kahvilavaununi ole koko tori. Sijoittelun tulisi lähteä siitä, että koko tori säilyy elävänä. Marjakauppiaat ovat torilla vain arkisin kello 7–15. Minun kahvilani on auki joka päivä, satoi tai paistoi, vähintään kello 6–22.

"Suomen kaikilla kauppatoreilla kahvilat ovat torin sydän."

Uuden sijoittelun yhdeksi lähtökohdaksi on mainittu vesi-, viemäri-, ja sähköliitännät. Uudessa paikassa on vain neljä vesi- ja viemäröintipistettä, joista kolme on ruokatelttojen käytössä. Tämä liitäntä ei riitä edes minun kahvilavaunulleni.

Aiemmatkin liitännät suunniteltiin huonosti. Viemäröinti toteutettiin säiliöillä, jotka piti tyhjentää jopa kolmesti päivässä. Se häiritsi koko torin toimintaa. Vedet vedettiin nyt purettavana olevan ympäristötalon katon kautta. Liitännät eivät ole siis olleet helppoja tähänkään saakka. Miksi helppoutta käytetään siis perusteena tuleville paikoille.

Torilla käy paljon perheitä ja kaikenikäisiä turisteja. Vaunussani ei myydä alkoholia, jotta torilta löytyisi vaihtoehto myös heille, jotka eivät siitä välitä. Uuden sijoittelun vuoksi tämä vaihtoehto jää pois. Sijainnin vuoksi ei näe, että vaununi telttojen takana on auki myös iltaisin joka päivä.

Toimivin ratkaisu olisi siirtää torin kokonaisuutta sellaisenaan työmaan vaatima kymmenen metriä esiintymislavan suuntaan. Tämän vaihtoehdon kaikki torikauppiaat hyväksyivät jo vuosi sitten. Tämän järjestelyn etu olisi myös, että kahvilavaunut toimisivat suojamuurina torin ja työmaan välissä.

Oulun liikekeskus ry:n ja Narikka Oy:n tehtävänä on alusta asti ollut kehittää ydinkeskustan ja torialueen toimintaa. Tiernatori tuli tiensä päähän viime talvena. Tulevat sijoittelut taannuttavat radikaalisti kauppatorin toimintaa.

Tulisi miettiä myös muitakin ratkaisuja kuin luoteiskulmaan sijoittaminen, mutta päätöksenteossa ei ole malliesimerkeissä mietitty muunlaista vaihtoehtoa ja se ei kuvasta mielestäni kovinkaan hyvää suunnittelua.

Satu Haaponiemi

kahvilayrittäjä, Oulun tori

