Infrarakentaminen ja ympäristön ylläpitopalvelut ovat kaupungin oman toiminnan tärkeää ydintä. Kaupunki on pitkään hoitanut näitä tehtäviä. Sillä on siihen erikoistunut osaava henkilöstö, erikoiskalusto ja vastuu laadusta.

On ollut nähtävissä, että kaupungin omaa toimintaa on supistettu, ostopalveluja on lisätty ja henkilöstöä on vähennetty. Uusia henkilöitä ei ole palkattu eläköityneiden tilalle.

Kaupungin omistajapoliittisen ohjelman luonnokseen kirjattiin sitten kaupunginhallituksen konsernijaostossa viimeinen niitti. Oulun Serviisi, Oulun teknisen liikelaitoksen kiinteistö- ja logistiikkapalvelut ja Oulun Tilakeskus yhdistetään yhdeksi liikelaitokseksi.

Uusi liikelaitos aloittaa 1.1.2019. Infrarakentaminen ja ympäristön ylläpitopalvelut Oulun Teknisen liikelaitoksen tuottamana loppuvat 1.1.2019 mennessä. Esitys lähetettiin lausuntokierrokselle ennen lopullista valtuustokäsittelyä.

Kaupungin oman toiminnan lopettamisen perustelut ja vertailu yksityisten hintoihin ei kestä lähempää tarkastelua. Kaupungin kohteet ovat hankalampia kohteita, joissa vaaditaan erityisosaamista. Kaupungilla on vastuu suunnittelusta, valvonnasta ja laadusta. Kaupunki toteuttaa kohteita useasti yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa.

"Hinnat tulevat nousemaan, kun kaupungin oma toiminta ei ole enää vaihtoehto."

Oman toiminnan lopettaminen antaa yksityisen sektorin suurille kansainvälisille yrityksille uusia markkinoita. Ne teettävät usein työt erilaisissa alihankintayrityksissä. Alihankkijayrityksen virheet ja jopa konkurssi ovat johtaneet kiistoihin pääurakoitsijan vastuusta. Hinnat tulevat nousemaan, kun kaupungin oma toiminta ei ole enää vaihtoehto.

Henkilöstön asema on tärkeä tekijä oman toiminnan laadun takaamisessa. Vakituisessa pitkäaikaisessa työsuhteessa henkilöstön osaaminen karttuu aivan erilailla satunnaiseen henkilöstöön verrattuna. Urakoitsijat käyttävät runsaasti myös ulkomaista vuokratyötä ja alihankintaa heikentääkseen työntekijöiden työehtoja. Omassa työssä henkilöstö maksaa veronsa Ouluun tai lähiympäristöön.

On valtuustoryhmien vallassa lopetetaanko infrarakentamisen ja ympäristön hoitopalveluiden oma toiminta ja 180 henkilön työpaikat. Vetoamme valtuustoryhmiin oman toiminnan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi riittävän kokoisena. Se on paikallisten yritystenkin etu yhteistyökumppaneina.

Mikko Raudaskoski

puheenjohtaja

Mikko Viitanen

varapuheenjohtaja

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Oulu

